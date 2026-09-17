Дара става "Почетен гражданин на София"

Дарина Йотова получи званието „Почетен гражданин на София“ на тържествено заседание на Столичния общински съвет по повод Деня на София. Признанието ѝ беше връчено за приноса към българската музика и популяризирането на страната на международната сцена. Това е поредното признание за изпълнителката, която вече е почетен гражданин на Варна – града, в който е родена.

"Преди 10 години дойдох тук и само мога да кажа, че София е градът на мечтите. Благодаря Ви, че се грижите за този град и се надявам да продължавате, защото културата има нужда от Вас. Аз и моите приятели артисти имаме нужда от Вашата подкрепа", каза тя при получаване на приза.

По-рано, при откриването на тържественото заседание, кметът Васил Терзиев постави отговорността на всеки към града в центъра на посланието си за празника, съобщиха от пресцентъра на Столична община.

"Всяка година говорим за вяра, надежда, любов и мъдрост. Тази година искам да използвам една друга дума, върху която да помислим – отговорност. Всеки един от нас какво може да даде на този град? Какво трябва да даде?"“, обърна се Терзиев към общинските съветници и софиянци.

По думите му хубавото бъдеще на София се изгражда с общи усилия и с личното участие на хората, които наричат града свой дом.

"Един град са хората. Един град е енергията, която ни събира", каза Терзиев и благодари на отличените за отпечатъка, който са оставили върху София, за примера и вдъхновението, което дават на другите.

Специално място сред отличените с Почетния знак на Столичната община заемат представителите на българския национален отбор по волейбол. Отличията от името на отбора прие президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев.

Ганев благодари на Васил Терзиев за партньорството при организацията на Европейското първенство по волейбол за мъже, което в момента превръща София в една от европейските столици на този спорт. По думите му шампионатът е най-голямото спортно събитие в България тази година, донесло инвестиции за 20 млн. евро, а амбицията е София отново да кандидатства за домакинство през 2030 г.

Думите му идват ден след една от най-силните вечери за българския волейбол. Националният отбор победи европейския шампион Полша с 3:2 след петгеймова драма в София. На трибуните бяха 13 186 зрители – рекорд за посещаемост на Европейското първенство до момента.

Партньорството между Столичната община и Българската федерация по волейбол превърна първенството и в градско събитие – с фен зона, EuroVolley Camp и волейболни активности в столичните паркове.

Сред отличените с Почетния знак са състезатели и представители на националния отбор, както и Националният отбор на България по волейбол за девойки до 19 години.

Сред новите почетни граждани на София тази година е DARA, със званието са удостоени още художникът Иван Вукадинов – посмъртно, писателят, сценарист и общественик Любен Дилов-син – посмъртно, певицата Мими Иванова, музиковедът, композитор и органист проф. Нева Кръстева, цигуларката Мила Георгиева и дългогодишният общински съветник и заместник-председател на СОС Милка Христова – посмъртно.

Почетни знаци на Столичната община получиха още доц. д-р Ивайло Шалафов и народните читалища „Св. Иван Рилски – 1926“ в Герман и „Пробуда – 1926“ в Железница.