Сензационни находки от оръжие и снаряжение откриха на Перперикон

Сензационни находки от оръжие и снаряжение на римски легионери откриха археолози на Перперикон.

Става дума за две находки - долабри, които представляват кирка, брада и чук. Другата е копие от типа "хаста". Всичките са датирани в III и IV век.

"Когато говорим за римските легионери, си представяме тежко въоръжените войни с копия, с мечове, които действително са били така. Но всъщност инструментът, който е бил техен основен символ, е именно долабрата. Това е инструментът, с който те са строили пътища, правили са лагери, мостове на реките", разкри археологът проф. Николай Овчаров в "България сутрин".

По думите му римските легиони са били много организирани единици.

"Тази единица освен че е воювала, когато е била на път, е трябвало буквално за един ден да си изгради лагера с укрепление и улици. Открити са в подножието на Перперикон, точно на римския път, който е водил към Тракия, към големите центрове", допълни проф. Овчаров за Bulgaria ON AIR.

Хастата е стационарно копие, дълго около 240 сантиметра, с което през III-IV век са воювали хастатите, уточни той.

"Хастатите - това е третата линия ветерани, най-мощните и тренираните, които, ако се пробие първата и втората линия на легиона, посрещали с копията си врага. Тази хаста, този тип копия, са още от републиканската епоха, но по-късно го изоставят за известно време. През III-IV век, в късноантичния период, отново се възражда за борба срещу варварите, които тогава нападали империята от всички страни", каза още ученият.

Това е част от въоръжението и снаряжението на една единица - най-малката единица от тези легионери, която е съставлявала всъщност кохортите и легионите, изтъкна проф. Овчаров.