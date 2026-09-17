Правителството определи линията на бедност за 2027 г. в размер на 443 евро, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова на брифинг в Министерския съвет.
Това е с 13,4 % или 53 евро повече от определената линия на бедност за тази година, каза министърът.
По думите ѝ това означава автоматично повлияване на няколко вида социални плащания. Това са например месечните помощи за около 69 000 души с ниски доходи, месечни помощи за хора с увреждания, различни според степента на увреждане, както и целевите помощи за отопление, поясни министърът. Тя каза, че новата линия на бедност дава отражение върху финансовата подкрепа за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при роднини, близки и в приемни семейства, съгласно изискванията на Закона за закрила на детето.
Социалната помощ за младежи от 18 до 21 години, които излизат от резидентна грижа, също ще бъде повишена, както и помощите за безработни лица, информира още Ефремова.
Тя добави, че еднократната помощ за инцидентно възникнали потребности, като например т. нар. помощ при бедствия, наводнения, пожари, за повредено имущество и инцидентно възникнали нужди, също се повишава автоматично.
Ще бъде повишена и социалната пенсия за старост. Министърът увери, че по този начин се гарантира, че социалната подкрепа следва реалните икономически условия в страната и се осигурява по-добра защита на хората, които имат най-голяма нужда.
Попитана за готовността на правителството да реагира на високите цени на горивата и обхвата на новата схема за подпомагане, Наталия Ефремова обяви, че кабинетът е в период на подготовка на пакет, който адресира високите цени на горивата. Това включва и физически лица с ниски доходи. Към момента се правят последни изчисления, които ще могат да бъдат обявени вероятно още утре и ще обхващат лицата с най-ниски доходи.
Голяма част от мерките, свързани с горивата, с транспортния и земеделския сектор, са в изпълнение и имат за цел да подпомогнат тези сектори, за да може да се задържат цените на горивата, а оттам и всичко, което се отразява върху стоките и услугите, посочи министър Ефремова.
В отговор на въпрос тя информира, че се изчислява вариант за подпомагане на собственици на автомобили, но не се обсъждат предложения за облекчения от 20 евроцента на литър гориво.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.