Жест на Алекс Николов вбеси поляците ВИДЕО

Александър Николов вбеси полските фенове с жест, който направи в един от най-разгорещените моменти на мача. След важна зрелищна атака, която направи резултата 8:4, Алекс се завъртя с гръб и направи жест като прерязване на гърло.

Феновете в залата веднага го забелязаха, като реакция имаше, както от многобройните български фенове, така и агитката на Полша.

❗️ Gierki boiskowe gierkami boiskowymi, atak spektakularny i najlepszy w całym meczu, ale takie gesty ze strony zawodnika, są granice moim zdaniem - poniżej wszelkiej krytyki... Dobrze Aleks, oby do zobaczenia w ćwierćfinale... #gangłysego pic.twitter.com/pxBAzEnVyr — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) September 16, 2026

Николов и съотборниците му продължиха да бележат точка след точка до важната победа.

Жестът на родния волейболист бързо се появи в социалните мрежи, като от коментарите е видно, че поляците го приемат доста сериозно.

"Да не си си загубил ума, надут загубеняк? Жест за прерязване на гърло? Наистина ли?", пише потребител на "Х". "Изненадан съм, че още е в игра. Съдията да не е сляп?", пита друг. "Българите наистина ли мислят, че спечелиха, защото бяха по-добри?", е един от коментарите.

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"Накрая ще се хвалят, че са спечелили мач без значение срещу бъдещия европейски шампион", казва друг. "Нека първо спечели нещо голямо във волейбола и тогава да прави такива неща", съветва трети.

A tobie się nie pojebało coś aby frajerze dęty? Gesty podrzynania gardła baranie? Ty normalny jesteś cymbale? #gangłysego #EuroVolleyM https://t.co/KOIXs1zYZg — materac (@materac27) September 16, 2026

Все пак българският волейболист се придържаше към правилата и отпразнува точката с гръб към съперника, а не провокативно с лице към мрежата, пишат от bTV.

"Ако беше Форнал (б.а. - полският национал Томаш Форнал), щеше да му се зарадваш. Нека се радваме на волейболистите, които излизат с характер на игрището, а не на скучните типове", категоричен е волейболен привърженик. "Не виждам проблем. Той се обърна с гръб към нашите. Все пак вкара убийствен сервис, а секунди по-късно завърши атаката по блестящ начин и я отпразнува с гръб към мрежата", казва друг.

Повечето полски феновете със сигурност не приемат добре загубата в драматичния мач.

Александър Николов бе в основата на драматичната победа на България над Полша с 3:2 на европейското първенство по волейбол за мъже. Родната звезда отбеляза 36 точки, с които допринесе за важния успех, като бе на ниво в най-напрегнатите моменти, в това число и в тайбрека, който "лъвовете" взеха с 20:18.