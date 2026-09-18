"Спаси София": Трамвайното трасе по бул. "Ген. Скобелев" вече е незаконно

Срокът, определен от съда, в който Столичната община трябваше да премахне временното трамвайно трасе покрай тунела на НДК, е изтекъл на 17 септември, а все още няма алтернатива за трасето, се посочват в прессъобщение от „Спаси София“.

От партията посочват, че временното трасе по бул. „Ген. Скобелев“ е изградено през 2010 г. заради строителството на метростанция „НДК“. По него преминават трамвайни линии 1, 6, 7 и 27. От формацията предупреждават, че неизпълнението на съдебното решение може да доведе до прекъсване на трамвайното движение по бул. „България“ и бул. „Витоша“.

„Натрупаното с години бездействие вече може да доведе до реално прекъсване на трамвайното движение по бул. „България“ и бул. „Витоша“. Това не е проблем, който се появи вчера. Всички знаехме за него, но решението постоянно се отлагаше“, коментира общинският съветник от „Спаси София“ Гергин Борисов, цитиран в прессъбщението.

Той припомня, че преди година е отправил питане към Столичната община какво ще предприеме за решаването на проблема. По думите му, тогава е било заявено, че Общината ще спази определените срокове.

Според Борисов още през 2017 г. „Спаси София“ е предложила вариант, който, по думите му, едновременно да реши проблема за живеещите непосредствено до трасето и да запази всички трамвайни трасета. Той посочва, че тогава Столичната община, управлявана от Йорданка Фандъкова, е избрала вариант за реконструкция на тунела, при който е било предвидено премахването на трамвайното трасе до „Лозенец“.

От „Спаси София“ заявяват, че вече има влязло в сила съдебно решение и неизпълнен срок. От формацията посочват, че при неизпълнение на решението кметът Васил Терзиев може да бъде изправен пред последици, включително глоби.

„Както го направих миналата година, и тази настоявам кметът Васил Терзиев незабавно да представи ясен план как Столична община ще изпълни съдебното решение, без да допусне прекъсване на движението по това ключово за южна София трасе“, заявява Борисов.

През февруари Столичната община обяви процедура за избор на изпълнител на инженеринг за реализиране на ново транспортно-комуникационно решение по бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ от бул. „Хр. Ботев“ до бул. „Витоша“.