Успешна спасителна акция: Откриха 82-годишна жена с деменция

Служители на полицията, пожарната и гранични полицаи от Пернишко участваха в спасителна акция по издирването на 82-годишна жена, съобщиха от МВР в Перник.

Близо четири часа е продължило търсенето на изгубилата се жена, която е с деменция. Тя е от радомирското село Долна Диканя.

Сигналът в полицията е постъпил през изминалата нощ, малко след 22:00 ч. Синът ѝ е съобщил, че майка му е напуснала дома си около 14:00 ч. и оттогава е в неизвестност. Преди да се обърнат за помощ към полицията, близките ѝ сами са я търсили в района.

Под ръководството на директора на Областната дирекция старши комисар Павел Млеканов незабавно е създадена организация за издирването. В акцията са се включили служители на полицията в Перник, Районното управление в Радомир, Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Радомир, и Граничното полицейско управление – Трън.

За претърсването на района са използвани наличните технически средства – дронове, термокамери и уреди за нощно виждане.

Изгубената жена е била открита около 2:30 ч. в храсти недалеч от дома си. Била е във видимо добро здравословно състояние, транспортирана е до Спешния център в Перник, където е била прегледана, а след това предадена на близките ѝ, предаде БТА.