Според ГЕРБ-СДС мерките на кабинета няма да свалят инфлацията

Депутатът от ГЕРБ Теменужка Петкова коментира предложените мерки от кабинета “Радев” в опит за овладяване на високите цени на горивата и хранителните продукти.

Според парламентарната група тези мерки няма да доведат до намаляване на инфлацията и представляват смесица от вече прилагани и трудно осъществими предложения.

“Мерките, които предложи кабинетът “Радев“, представляват една странна смесица от мерки, които вече са предлагани, мерки, които са залегнали по един или друг начин в бюджета за 2026 г., и мерки, които правителството на кабинета “Желязков“ разработи и на практика реализира“, заяви Петкова.

Като пример тя посочи помощта за тежкотоварния транспорт, която по думите ѝ е разработена от предишното правителство и нотифицирана пред Европейската комисия. Петкова разкритикува и предвидения еднократен “инфлационен чек“ от 50 евро. Според нея няма гаранция, че помощта ще достигне до хората, които имат най-голяма нужда от нея.

“Много странно е това, че на практика раздаването на тези така наречени инфлационни ваучери се случва броени дни преди да започне предизборната кампания за президентските избори“, коментира бившият финансов министър.

Петкова посочи, че по данни на правителството над 550 хиляди души трябва да получат помощта до края на октомври, но Петкова изрази съмнение и доколко бързо може да заработи мярката, свързана с акциза върху пропан-бутана. По думите ѝ тя предполага законодателни промени и процедура пред Европейската комисия.

Александър Иванов също разкритикува еднократната помощ от 50 евро и заяви, че според ГЕРБ-СДС тя няма да доведе до намаляване на инфлацията. “Наистина трябва да се обърне внимание на 50-те евро, които ще бъдат раздадени в хода на една кампания. Не смятаме, че тази мярка реално ще намали инфлацията, а точно обратното“, заяви депутатът.

Иванов постави въпроса и защо мярката, свързана с акциза, се насочва към конкретен вид гориво. Той посочи, че трябва да стане ясно и какво ще бъде бюджетното отражение на целия пакет.

Владислав Горанов от своя страна заяви, че обявените мерки му напомнят за заявките на правителството в началото на неговия мандат за контрол върху цените. “Най-големият проблем е, че не се лекува причината, а симптомите“, заяви Горанов.

Депутатът е на мнение, че еднократните мерки няма да решат трайно проблема с високите цени. Той изрази и позиция, че административните действия за ограничаването им създават допълнителна тежест за бизнеса. Горанов обърна специално внимание на цената на дизела, като заяви, че при сходни нива на суровия петрол горивото в момента е значително по-скъпо в сравнение с предишни години.