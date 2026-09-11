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Стоянов: България няма да се е включи в антидрон инициативата на НАТО

Не можем да си позволим да участваме в две инициативи с подобен характер

11.09.2026 | 10:20 ч. 25
БГНЕС

БГНЕС

Министърът на отбраната Димитър Стоянов каза от парламентарната трибуна, че България няма да се включи в антидрон инициативата на НАТО. Причината - вече се изпълнява сходен проект по линия на ЕС и това би “разпиляло” ограничените финансови възможности на Министерството на отбраната. 

По време на парламентарния контрол депутатът от “Демократична България” Атанас Славов зададе въпрос на министъра: 

"В Анкара, на срещата на НАТО, юли месец, беше обявена антидрон инициатива за 40 млрд. долара. Бихме ли се включили в тази антидрон инициатива на НАТО, независимо че имаме и някакви други проекти, които осъществяваме?"

Тогава Стоянов отговори, че заради наличния финансов ресурс, не можем да си позволим да участваме в две инициативи с подобен характер.

“Това, което вие споменахте за 40-милиардния проект на НАТО, ами същия проект го имаме, и България е заявила участие в ЕС. Нали разбирате, че това дублиране не носи кой знае колко принадена стойност, ако ние участваме във всички възможни проекти. Ние трябва наистина да подхождаме балансирано, според нашите способности, според нашите възможности и там, където наистина можем да реализираме. Ще ви дам и друг пример. Един от тези проекти е за участие в транспортен самолет С-400. Да, де, ама България е заплатила и плаща всяка година за стратегически транспорт С-17. Знаете, че там плащаме часове”, каза още Стоянов.

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Министърът на отбраната каза, че се следи всеки един проект и там, където военната експертиза счете за необходимо ние да се включим и разполагаме с необходимия финансови ресурс, ние ще го направим

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Тагове:

МО Димитър Стоянов НАТО антидрон система ЕС
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