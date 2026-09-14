Валентин Радев за взривовете в ЕМКО: Мисля, че е 60/40 саботаж

Два взрива. Две тревоги. В ЕМКО отново избухнаха боеприпаси. Разследването търси причината.

"Не виждам разлика между версиите на Емилиян Гебрев и Иван Демерджиев. Гебрев е прав да каже, че е саботаж. Той дори не мина границата да каже, че е саботаж - колебае се. Демерджиев каза, че всичко ще се провери. Изпратена е ДАНС - тоест се проверява дали това не е саботаж", заяви бившият министър на вътрешните работи Валентин Радев в "Денят ON AIR".

По думите му подобни провокации стават и в Европа - доскоро в Германия, преди това и в други републики.

Критики към държавата за охраната на стратегическите обекти

"Започвам да си мисля, че е 60/40 саботаж. ЕМКО е един от най-изрядните търговци от създаването през 1992 г. досега. През всички инциденти, които са се случвали там, няма жертви и ранени. Точно на този търговец да се струпат тези неща... Оръжията отиват на различни места, първоначално в Украйна. Всяка търговска сделка минава през междуведомствена комисия и там се знае кой е крайният получател", допълни Радев за Bulgaria ON AIR.

"Забележките ми са повече към държавата. Има списък със заводите със стратегически обекти и дейности. Там пише, че охраната извън складовете се дължи от държавата. В огражденията на тези предприятия отговаря ЕМКО или другите предприятия. Консултативният съвет трябва да се свика, ако от достигналата до Демерджиев информация имат съмнение за саботаж. Обичайно е на всеки 3 месеца по закон. Досега имаше в началото на годината".

Случаят с "петричкия Ескобар"

Според него със сигурност има обвързаности в случая с помилвания наркотрафикант Огнян Атанасов.

"Йотова се кандидатира за президент, а сега леко размаха пръст. Имала е година да възложи на нейната комисия къде са пробойните и днес, когато я питат, да каже истината: "Да, сбъркала съм, защото съм подведена". Тя не каза такова нещо и затова от ГЕРБ бяхме прави и тогава, и сега, да искаме тези отговори. Някъде има грешка и досега това трябваше да бъде сложено на масата и с чест да продължи битката за президент", изтъкна бившият вътрешен министър.

Потвърдило се е казаното досега за "Петрохан" на предишния брифинг - това е отзвук на това, което всички трябваше да разберем - че и това може да се случи, че и такива хора има между нас, категоричен е Радев.