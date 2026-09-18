Василев: Мерките са подигравка, българите ще пият по една студена вода

Бившият финансов министър и лидер на “Продължаваме промяната” Асен Василев определи като “недостатъчни, но в тон с капковото напояване”, мерките на правителството, представени по-рано днес.

Припомняме, че правителството на Румен Радев обяви, че ще отпусне еднократна помощ от 50 евро за хората с доходи под линията на бедност, като няма да има изискване за автомобил и ще се плати през октомври.

"Това, което виждаме в момента, че по думите на правителството 100 млн. евро са заделени за едрите зърнопроизводители, които ще продължат да продават зърното на цените на международната борса. Т.е. с тези 100 млн. просто ще им подобрят печалбата. За сметка на това вместо да се даде на всички хора, които карат автомобили, за всички горива отстъпка, както направих през 2022 година, говорим не за премиум горивата, а евтините, сега се дава по 50 евро на 500 хиляди човека, което е напълно недостатъчно и пълна подигравка”, коментира лидерът на ПП и добави:

“Всички други български граждани, 6 млн. от тях, ще пият по една студена вода може би от “Кошницата с грижа”, като трябва да си купят и водата, и кошницата, и грижата като гледаме какви цени има в тази кошница", не скри възмущението си Василев.