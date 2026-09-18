Божанов за разкрията за Пеевски: Покриват се със сигналите, които ние сме подавали

Съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев коментира свикания по-рано през деня Съвет за сигурността от премиера Румен Радев. Според депутата срещата се прави, за да не се проведе Консултативен съвет за национална сигурност при президента.

“Заплахите пред България са ясни и ние неколкократно сме ги посочвали. Не върши работа този Съвет за сигурност при премиера в Министерски съвет. Ние продължаваме да настояваме, че в България президентът Йотова, трябва да свика Консултативен съвет за национална сигурност”, настоя Мирчев.

"Чух днес, че вече сме усетили, че трябва да се пазим от дронове. Само че пропускаме да отбележим, че излязохме от най-важната възможна инициатива на НАТО по отношение на дрон защитата и България не е променила по никакъв начин позицията си там. Другото, което не сме направили, е да се поинтересуваме кой технологично се е развива най-добре по отношение на защитата от дронове и да поискаме тези технологии, за да предпазим страната си. Всичко остава само приказки и добри намерения без реални действия", добави депутатът от ДБ.



"Правилно е да има борба с корупцията, но очаквахме за тези четири месеца да свършат повече. А това, което те обявиха, до голяма степен се покрива със сигналите, които ние сме подавали за имуществото на Пеевски, за полетите на Пеевски, и това, което разследващите журналисти са установявали пред през годините. Очакваме да излязат с някаква конкретна фактология", коментира и Божидар Божанов относно изнесената информация отново в Министерския съвет, че имало фирма, която пратила 5 млн. евро за полетите на Пеевски.

По думите на Божанов това, което не виждали от управляващите, е мерки за реформи на прокуратурата.

"Ние съвсем скоро ще представим такива”, добави Божанов.

Предложените мерки

Владислав Панев коментира и предложените мерки от страна на правителството за високите цени на горивата. Депутатът припомни, че парламентарната група многократно е предупреждавала за криза.

"Ние много пъти предупреждавахме по време на процедурата за бюджет 2026, че когато ти планираш дефицит от 5,7%, 7,2 милиарда евро дефицит, 10,1 милиарда нов дълг, ти оставаш без буфери при евентуални кризи. Точно такава криза на пазара на горива има в момента. Затова и мерките са толкова половинчати, а не каквито на обществото му се иска, защото буфери няма. Нашият призив към правителството е наистина да седнат и да видят дали не може да се намали бюджета, бюджетния дефицит за 2026 г. още за тази година далеч под 5,7%, защото от изпълнението на бюджета виждаме, че такива възможности има и тогава вече при една по-добра финансова стабилност на държавата, каквато в момента не е налице, може да се мисли и за по-сериозни мерки при засилваща се криза. Ако цените на петрола достигнат 150-200 долара на барел, аз не виждам с какво правителство ще може да помогне на ситуацията", каза Панев.