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Симона Радева пред съда: Имам малко дете, което има нужда от мен

Тя поиска намаляване на наказанието и условна присъда

18.09.2026 | 13:31 ч. 23
БГНЕС

БГНЕС

Бившият полицай Симона Радева, осъдена за укриването на Георги Семерджиев, е поискала възобновяване на делото срещу нея.

Софийският апелативен съд ще се произнесе в срок за възобновяване на наказателно дело срещу нея и връщане за ново разглеждане от съда, както и спиране на изпълнение на наказание “лишаване от свобода“.

Радева беше осъдена на три години и шест месеца затвор за укривателството на Георги Семерджиев след тежката катастрофа с две жертви на 5 юли 2022 година, припомня БТА.

Пред съда днес Радева поиска намаляване на наказанието и замяната му с условно. 

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“Имам малко дете, което има нужда от мен“, аргументира се Радева.

Адвокатите ѝ Ивайло Найденов и Марио Найденов посочиха пред съда, че по делото има процесуални нарушения, като беше отбелязано, че присъдата се базира на предположения. Според прокуратурата искането за възобновяване на делото е неоснователно.

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съд крими Симона Радева присъда Георги Семерджиев
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