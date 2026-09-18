Симона Радева пред съда: Имам малко дете, което има нужда от мен

Бившият полицай Симона Радева, осъдена за укриването на Георги Семерджиев, е поискала възобновяване на делото срещу нея.
Софийският апелативен съд ще се произнесе в срок за възобновяване на наказателно дело срещу нея и връщане за ново разглеждане от съда, както и спиране на изпълнение на наказание “лишаване от свобода“.
Радева беше осъдена на три години и шест месеца затвор за укривателството на Георги Семерджиев след тежката катастрофа с две жертви на 5 юли 2022 година, припомня БТА.
Пред съда днес Радева поиска намаляване на наказанието и замяната му с условно.
“Имам малко дете, което има нужда от мен“, аргументира се Радева.
Адвокатите ѝ Ивайло Найденов и Марио Найденов посочиха пред съда, че по делото има процесуални нарушения, като беше отбелязано, че присъдата се базира на предположения. Според прокуратурата искането за възобновяване на делото е неоснователно.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.