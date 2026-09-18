"Мечтата ми е да го видя на крака": Джани, който падна от тераса на НДК, има нужда от помощ

14-годишното момче, което падна от терасата на НДК след срутване на парапет, се бори да проходи отново.

Инцидентът стана през април тази година. След няколко операции и месеци лечение Джани Бехчет вече е в стабилно състояние, но не може да се движи самостоятелно и няма контрол върху ръцете си.

За първи път след инцидента говори бабата на Джани Лидия Милева.

"Аз го гледам. Аз го храня, аз му давам вода, аз го къпя. Голямо момче – 180 см. Сумата е много голяма за тези шест месеца. Дори и половината да се събере, предполагам, че ще бъде от огромна полза. Да го видя на крака такъв, какъвто беше, това ми е мечтата", каза Лидия пред bTV.

Момчето се нуждае от 234 000 евро за спешна специализирана рехабилитация в Истанбул. За събирането на средства има открита банкова сметка.

Можете да помогнете за реахабилитацията на Джани през платформата "Павел Андреев".