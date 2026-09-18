В кадър: Изложението Green & Mobility Expо се провежда в София

Бъдещето на мобилността от днес е в сърцето на София.
На 18, 19 и 20 септември 2026 г. площад "Св. Александър Невски“ ще се превърне в най-голямата сцена за иновации, устойчив транспорт и технологии в България.
Снимките са на фоторепортерът на Dnes.bg Димитър Кьосемарлиев.
Изложението Green & Mobility Expo-Sofia е посветено на устойчивата градска мобилност.
Посетителите ще могат да се докоснат до най-новите тенденции в автомобилната индустрия, електрическите превозни средства и интелигентните решения за съвременния град.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.