В кадър: Изложението Green & Mobility Expо се провежда в София

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 14 / 14

Бъдещето на мобилността от днес е в сърцето на София.

На 18, 19 и 20 септември 2026 г. площад "Св. Александър Невски“ ще се превърне в най-голямата сцена за иновации, устойчив транспорт и технологии в България.

Снимките са на фоторепортерът на Dnes.bg Димитър Кьосемарлиев.

Изложението Green & Mobility Expo-Sofia е посветено на устойчивата градска мобилност.

Посетителите ще могат да се докоснат до най-новите тенденции в автомобилната индустрия, електрическите превозни средства и интелигентните решения за съвременния град.