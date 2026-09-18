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В кадър: Изложението Green & Mobility Expо се провежда в София

От днес до 20 септември на площад “Св. Александър Невски”

18.09.2026 | 12:27 ч. 1

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

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Бъдещето на мобилността от днес е в сърцето на София.

На 18, 19 и 20 септември 2026 г. площад "Св. Александър Невски“ ще се превърне в най-голямата сцена за иновации, устойчив транспорт и технологии в България.

Снимките са на фоторепортерът на Dnes.bg Димитър Кьосемарлиев.

Изложението Green & Mobility Expo-Sofia е посветено на устойчивата градска мобилност. 

Посетителите ще могат да се докоснат до най-новите тенденции в автомобилната индустрия, електрическите превозни средства и интелигентните решения за съвременния град.

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Тагове:

изложение автомобили София пл. Александър Невски Green & Mobility Expо градска мобилност
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