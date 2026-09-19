Абровски: Няма основание за сериозен скок в цената на хляба

Няма основание за сериозен скок в цената на хляба. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски при откриването на изложението „От градината до теб – Еленово 2026“ в новозагорското село Еленово, съобщи БТА.

Добрата реколта държи цената на хляба

По думите му тази година страната ни има много добра зърнена реколта, която осигурява качествена пшеница и добри условия за производство на брашно и хляб.

Той посочи, че държавата е осигурила 170 млн. евро за подпомагане на земеделските производители заради разликите в цените на горивата и торовете. „Самият факт, че ние успяхме в условията на бюджетен дефицит да отделим 170 милиона евро, с които да подпомогнем земеделските производители за разликата в цената на газьола между 2025 и 2026 година и да ги подпомогнем за разликата в цената на торовете, е успех“, каза министърът.

Абровски коментира и въпроса за нулевата ставка на ДДС върху хляба. По думите му тя вече е била въведена, като в определен период е действала заедно с нулевата ставка върху брашното. Дали мярката ще бъде продължена е въпрос, свързан с финансовата политика на държавата.

Според министъра трябва да се прави разлика между цената на пшеницата като суровина и разходите при производството на хляб.

Как транспортът може да поевтини продукцията

Абровски съобщи, че през следващите дни ще започнат разговори с министъра на транспорта за възможности за допълнително облекчаване на транспортните разходи чрез железопътната инфраструктура.

Той даде пример със зърнопроизводителите от Видин, Враца и Монтана, за които високите транспортни разходи при превоза на продукцията до Варна и Бургас оскъпяват значително производството.

„За да може да бъде по-конкурентен българският производител, трябва да осигурим много по-конкурентен транспорт“, посочи Абровски.

По думите му използването на железопътния транспорт може да намали разходите и да позволи на производителите от Северозападна България да бъдат по-конкурентоспособни.

Няма място за необосновано поскъпване на храните

Земеделският министър заяви, че не очаква необоснован скок в цените на храните.

Той се позова на приетия през 2025 г. Закон за въвеждане на еврото, който предвижда механизми срещу необосновано увеличение на цените. Той припомни, че действието на съответните разпоредби е било удължено до 2027 г.

Абровски посочи, че Комисията за защита на потребителите следи за нарушения, а големите търговски вериги ежедневно подават информация за цените на хранителните продукти. При установяване на отклонения се извършват проверки.

Не кризисен план, а устойчива политика

Министърът определи като политически спекулации твърденията, че страната се намира в голяма криза. Според него ръстът на цените се дължи на икономически обосновани фактори, като процесът на увеличение е започнал още през 2024 г.

На въпрос дали правителството има кризисен план за земеделските производители Абровски заяви, че подкрепата, която държавата предоставя, вече представлява част от реакцията при затруднения в сектора. „Не е важно да правим кризисен план. За мен е важно да имаме дългосрочна, устойчива политика, която да не се влияе от това кой е министър“, каза Абровски.

Той подчерта, че основната задача е да бъде възстановен моделът на хранителните доставки, така че земеделските производители да имат предвидимост и устойчивост в бъдеще.

„Това е важното – не какво ще направим сега, а какво ще направим утре, за да може в бъдеще тези хора да не им се налага да протестират“, заяви министърът.

При откриването на изложението „От градината до теб – Еленово 2026“ Абровски подчерта значението на селските райони за развитието на страната.

„Празникът в село Еленово показва, че българското село е живо и може да се развива“, заяви той.

По думите му политиките на правителството са насочени към възстановяване на селските райони, тъй като тяхното развитие е пряко свързано с икономиката и продоволствената сигурност.

Производители и потребители се срещат в Еленово

Изложението „От градината до теб – Еленово 2026“ се провежда днес и утре в центъра на новозагорското село Еленово. То е посветено на българската сезонна продукция и събира на едно място земеделски производители, потребители, експерти, представители на институциите и бизнеса.

Сред основните акценти са директните продажби, късите вериги на доставка и по-тясната връзка между производители и потребители. В рамките на събитието е организиран фермерски пазар, а програмата включва още дегустации, кулинарни демонстрации и срещи между бизнеса и производителите.

В рамките на изложението се провежда и кръгла маса, посветена на достъпа на българските производители до пазара, изкупните цени, нелоялните търговски практики, напояването, климатичните рискове, растителното здраве, недостига на работна ръка и административната тежест.

Събитието е организирано от Браншовата камара „Плодове и зеленчуци“ със специалната подкрепа на Областната администрация в Сливен и Народно читалище „Светлина 1908“ – Еленово, и е с финансовата подкрепа на Държавен фонд „Земеделие“.