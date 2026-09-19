Трима служители на Община Кърджали са задържани, сред тях и зам.-кмет

Трима служители на Община Кърджали, сред които и зам.-кмет, са задържани, научи NOVA. Причината - сигнал за оказван натиск върху служител на Общинско предприятие.

Според сигнала тримата са се опитвали принудително, против волята на служителя, да упражнят влияние да подаде доброволно документи за освобождаване от длъжност. В хода на проверката са предоставени аудио записи, доказващи горните твърдения.

Според източници на 24rodopi.com това е станало след сигнал на бившия директор на ОП „Обредни дейности“ Моника Атанасова до министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. В него се сочи, че зам.-кметът и секретарят на Общината са отправяли закани и заплахи към уволнената дългогодишна ръководителка на общинското предприятие.

Припомняме, че в началото на месец юли на втора инстанция магистратите отхвърлиха искането уволнението й да бъде обявено за незаконно, тя да бъде върната на директорското място, както и да й бъде изплатена сумата от 22 502 лева, представляваща шест брутни заплати – или по 3 750 лева на месец.

Окръжният съд в Кърджали потвърди решението на Районния.

Атанасова още тогава се жалва, че била „репресирана“, подложена на натиск, както и на… „дискриминация по етнически и религиозен признак“, защото спрямо останалите директори на общински предприятия не били предприемани подобни действия. Съдът на две инстанции обаче отхвърли твърденията й като недоказани.

Материалите по образуваната в ОДМВР - Кърджали преписка са изпратени на компетентната прокуратура за извършено престъпление по чл. 143 от НК.