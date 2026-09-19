Кралица Рания и Бриджит Макрон демонстрираха два различни прочита на официалния стил

Кралица Рания отново показа защо е сред най-разпознаваемите икони на кралския стил. При посещението си в Елисейския дворец на 17 септември тя заложи на сдържана елегантност, прецизна кройка и няколко от любимите си луксозни марки. До нея Бриджит Макрон избра типично френска визия с рокля на Louis Vuitton.

На 17 септември крал Абдула II и кралица Рания на Йордания бяха посрещнати от френския президент Еманюел Макрон и съпругата му Бриджит Макрон в Елисейския дворец в Париж. Кралското семейство бе във френската столица за официална визита, по време на която Абдула II проведе разговори с Макрон за отношенията между Франция и Йордания, регионалната сигурност и ситуацията в Близкия изток.

В центъра на вниманието обаче се оказаха и двете дами – Рания и Бриджит, които за пореден път демонстрираха два различни прочита на официалния стил.

За срещата кралица Рания избра сива рокля тип риза на Altuzarra, която се отличава с изчистена линия и подчертана талия. Под нея се виждаше бяла риза, а контрастът между сивото и бялото придаваше на визията едновременно делови и изключително женствен характер.

Особено впечатление направи начинът, по който кралицата е структурирала силуета си. Бялата коланна линия подчертава талията, докато дължината до под коляното запазва строгия протоколен характер на облеклото.

Това е добре позната формула в стила на Рания: класическа кройка, минимализъм и един или два внимателно подбрани акцента, вместо прекомерна демонстрация на лукс.

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