25-годишен моторист загина при жестока катастрофа край Хасково

25 - годишен моторист загина при катастрофа на пътя край хасковското село Манастир, казаха за БТА служители от „Пътна полиция“, които са мястото на инцидента.

Катастрофата е станала около 11:00 ч. преди обед, при изпреварване на завой. Последвал е челен удар в бус.

Има и втори ударен автомобил, както и друг леко пострадал моторист от групата. Ударът е бил толкова силен, че е обърнал буса в канавката.

По първоначална информация мотористът е пътувал в група от шест мотоциклета в посока Книжовник по пътя за Кърджали. По думите на участниците в групата, загиналият е бил първи. При изпреварването той се е ударил в бус, след което мотоциклетът е попаднал в друга кола, която е излязла от пътя и е спряла в крайпътна нива. Вторият моторист от групата също е паднал. Той е с охлузвания. Събират се още данни за изясняване на обстоятелствата, казаха от полицията.

Мотористът e от Димитровград. Зад волана на лекия автомобил е бил димитровградчанинът Славчо Добринов, който е бивш учител по Физическо възпитание и спорт. Той заяви, че пътувайки в посока към Книжовник е видял моториста да се удря в насрещно идващия камион, след което и в колата му. След изясняване самоличността на загиналия, Добринов се сетил, че той му е бил преподавател в училище, съобщи Hasiovo.net .

Движението при 38-ия километър на път III-507 Манастир – Книжовник е ограничено, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Трафикът се осъществява по обходен маршрут Манастир – Малево – Корен – Малък извор – Голям извор – Стамболово – Жълти бряг – Книжовник. Движението се регулира от „Пътна полиция“.