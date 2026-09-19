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25-годишен моторист загина при жестока катастрофа край Хасково

При изпреварване на завой моторът се е ударил челно в бус, който е изхвърлен в канавката

19.09.2026 | 13:50 ч. Обновена: 19.09.2026 | 14:01 ч. 16
Снимка: Х.Тотев, эейсбук "Катастрофи"

Снимка: Х.Тотев, эейсбук "Катастрофи"

25 - годишен моторист загина при катастрофа на пътя край хасковското село Манастир, казаха за БТА служители от „Пътна полиция“, които са мястото на инцидента. 

Катастрофата е станала около 11:00 ч. преди обед, при изпреварване на завой. Последвал е челен удар в бус. 

25-годишен моторист

Има и втори ударен автомобил, както и друг леко пострадал моторист от групата. Ударът е бил толкова силен, че е обърнал буса в канавката.
По първоначална информация мотористът е пътувал в група от шест мотоциклета в посока Книжовник по пътя за Кърджали. По думите на участниците в групата, загиналият е бил първи. При изпреварването той се е ударил в бус, след което мотоциклетът е попаднал в друга кола, която е излязла от пътя и е спряла в крайпътна нива. Вторият моторист от групата също е паднал. Той е с охлузвания. Събират се още данни за изясняване на обстоятелствата, казаха от полицията.

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Мотористът e от Димитровград. Зад волана на лекия автомобил е бил димитровградчанинът Славчо Добринов, който е бивш учител по Физическо възпитание и спорт. Той заяви, че пътувайки в посока към Книжовник е видял моториста да се удря в насрещно идващия камион, след което и в колата му. След изясняване самоличността на загиналия, Добринов се сетил, че той му е бил преподавател в училище, съобщи Hasiovo.net .

25-годишен моторист

Движението при 38-ия километър на път III-507 Манастир – Книжовник е ограничено, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Трафикът се осъществява по обходен маршрут Манастир – Малево – Корен – Малък извор – Голям извор – Стамболово – Жълти бряг – Книжовник. Движението се регулира от „Пътна полиция“.

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Тагове:

25-годишен моторист загина катастрофа Хасково
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