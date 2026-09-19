Мелани Грифит изглежда зашеметяващо по бански на уелнес почивката си в Австрия

Мелани Грифит изглежда зашеметяващо по бански по време на почивката си в Австрия.

69-годишната актриса се е насладила на няколко дни уединение в уелнес ризорт, където се е грижила за тялото и ума си с рутини, фокусирани върху цялостното благополучие.

От снимките ѝ в Instagram става ясно, че Мелани е почивала в курортното село Мария Вьорт (Maria Wörth) на южния бряг на езерото Вьортерзее.

Въпреки че лятото почти свърши, някои знаменитости все още се наслаждават на почивка в края на сезона, като Грифит, която прекара няколко дни в Австрия, позирайки за сесия по горещ черен бански.

Последните снимки на носителката на „Оскар“ доказват, че нейната перфектна фигура и младежко излъчване нямат възраст, но и тя се грижи за тях с йога сесии, здравословно хранене и други уелнес рутини.

Когато гледаме Мелани по бански, веднага си даваме сметка откъде Дакота Джонсън е наследила стройната си фигура и дълги крака.

Звездата от „Работещо момиче“ и „Лудост в Алабама“ написа до снимките си: „Току-що прекарах няколко прекрасни седмици във Vivamayr в Австрия, невероятно място, посветено на уелнес, лечение и обновление.“

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