Системата за гласуване в Москва беше подложена на кибератака

Руските власти съобщиха днес за множество атаки срещу избирателните системи и комуникационните линии в цялата страна в рамките на парламентарните избори, които се произвеждат от 18 до 20 септември, предаде Ройтерс.

Системата за гласуване онлайн в Москва беше подложена на кибератака през изминалата нощ в рамките на произвеждащите се в Русия парламентарни избори, но "ситуацията остава под контрол", съобщи руската агенция Интерфакс, позовавайки се на изказване на председателката на Централната избирателна комисия Ела Памфилова.

Атаките продължават, но всички биват отблъсквани успешно, заяви Памфилова, цитирана от руските държавни медии.

Отделно от това руското Министерство на цифровото развитие, съобщенията и масовите комуникации съобщи, че е регистрирало опит за саботаж на комуникационни линии в Далечния Изток на страната, но атаката е била предотвратена и всички комуникации са били възстановени, съобщиха още държавните медии в Русия.

Вчера в Руската федерация започнаха парламентарни избори, които ще продължат три дни. По-рано руският президент Владимир Путин обвини Украйна, че се опитва да се намеси в гласуването, без да предостави доказателства.

Резултатът от изборите вероятно ще бъде изтъкнат от Кремъл като доказателство за широка обществена подкрепа за политиката на Путин и, по-специално, за неговото участие в най-смъртоносния конфликт в Европа от Втората световна война насам, който вече навлиза в петата си година, отбелязва Ройтерс. (БТА)