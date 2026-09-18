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Мотоциклетист почина след катастрофа в Русе

Блъснал се в задната част на лек автомобил

18.09.2026 | 14:18 ч. 8
БГНЕС

БГНЕС

Мотоциклетист загина при катастрофа тази нощ в Русе, съобщиха от Областната дирекция на МВР в крайдунавския град. Сигнал за инцидента е подаден малко след полунощ. По първоначална информация мотоциклет, управляван от 40-годишен мъж се движел по международния булевард "България" в посока "Дунав мост", когато се блъснал в задната част на лек автомобил, управляван от 19-годишен шофьор.

Веднага на място са изпратени екипи на полицията и на Спешна помощ. При произшествието са пострадали тежко водачът на мотоциклета и негова спътничка, които са били откарани и настанени в болница. 

При извършената проверка не е установена употреба на алкохол от водача на колата. 

От болницата тази сутрин са информирали полицията, че мотоциклетистът е починал. 

Причините за инцидента се изясняват.

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