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Проверяват 12 нотариуса за сделки в „Баба Алино“, има вече дисциплинарни дела срещу двама

Установени са нарушения при част от сделките, проверяват се и съдии по вписванията

18.09.2026 | 17:24 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Във връзка със сделки в местността „Баба Алино“ се проверяват от Инспектората към министъра на правосъдието 12 нотариуса, при трима проверките са приключили и е направено предложение за образуване на дисциплинарно производство, при един такова вече е в ход. Това обясни по време на парламентарен контрол министърът на правосъдието Николай Найденов.

Той уточни, че приключилите три проверки са най-обемните, при другите нотариуси става дума за една-две сделки. Крайното решение ще бъде на дисциплинарната комисия на Нотариалната камара.

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Министърът отбеляза, че са установени нарушения и от съдии по вписванията като при тях също се извършват проверки.

По информация от прокуратурата към 17 септември – в Окръжна прокуратура – Варна има шест преписки, свързани с незаконно строителство в местността „Баба Алино“, основното досъдебно производство е образувано по данни за евентуални длъжностни престъпления. Отделно се проверяват и данни за предполагаемо пране на пари.

В Районна прокуратура – Варна има девет досъдебни производства по различни аспекти на казуса –  за документни престъпления, неверни декларации, незаконна сеч, предполагаема измама и други деяния.

По едно от тях разследването е приключило и на 20 юли 2026 е внесен Обвинителен акт в съда срещу един човек за възпрепятстване на държавни общински служители да извършат проверка. По друго – двама души са обвиняеми за издаване на удостоверения за търпимост свързани с неверни обстоятелства.

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Тагове:

Николай Найденов Баба Алино нотариуси проверяват дисциплинарно производство
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