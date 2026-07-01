“Възраждане”: Баба Алино 2.0 има и в софийския район “Връбница”

Депутатът от “възраждане” Деян Николов сигнализира, че в софийския район “Връбница” също кипи незаконно строителство е размер на десетки хиляди квадратни метри.

По думите му служител на районната администрация е установил редица нарушения през последната година.

“Инж. Георгиев, който работи в община “Връбница“, през последната една година е установил редица нарушения – огромни офиси, хотели и къщи, които се строят без каквито и да е строителни книжа“, заяви Николов пред журналисти в кулоарите на парламента.

Николов допълни, че според “Възраждане” има документи, които сочат към корупционни практики.

“Има редица документи, които според нас доказват корупционни практики“, каза още Николов.

В района има множество нарушения

Инж. Иван Георгиев заяви, че за 100-те си работни дни в район “Връбница“ е установил множество нарушения.

“За този период са образувани 67 наказателни производства и са съставени около 150 констативни акта. Това са нарушения по Закона за устройство на територията – незаконно строителство, установено с констативни актове, по които сме започнали съответните производства като служители по контрола на строителството. Проблемът е, че тези производства не получават продължение от кмета на района. Кметът на “Връбница“ не иска да подписва заповедите. Например откриваме обект, на който се извършва незаконно строителство, а заповедта за спиране трябва да бъде издадена до три дни. Вместо това тя не се подписва с месеци, дори повече от година. Затова се обърнахме към г-н Терзиев“, заяви Георгиев.

Той обяви, че са подадени към ГДБОП 16 преписки. Информация е дадена и на прокуратурата, пред която са дадени предположения за организирана престъпна група.

Георгиев обяви, че има заплаха за живота му, а вратата му е била запечатана със строителна пяна преди няколко месеца.