Административният съд във Варна образува дело за незабавно възстановяване на тока в Баба Алино

Варненският административен съд образува дело по искане на „Форест Клуб Варна“ ООД за незабавно и безусловно прекратяване на действията по спиране на тока в жилищния комплекс в местността Баба Алино и възстановяването на електроподаването към сградите, съобщиха от съда.

Според дружеството извършеното на 27 август спиране на тока е изцяло незаконосъобразно.

Пред журналисти живеещи в комплекса разказаха, че днес представители на „ВиК – Варна“ са направили опит да спрат и водата. Пламена Отемайер, една от собственичките на жилища в района, посочи, че при пристигането на хората от водното дружество, съседите са се събрали, протестирали са и не са разрешили да се прави каквото и да било, без присъствие на юристи. По думите ѝ причината за недоволството на живеещите в района, че е невъзможно да се спре водата на пет от къщите, без да бъдат засегнати и останалите.

Отемайер изтъкна още, че ток нямат не пет къщи, както съобщи енергоразпределителното дружество, а около 40. Заради тези пет къщи, повечето от които дори са необитаеми, искат да спрат тока и водата на всички, допълни тя. Отемайер допълни, че заповедта на Общината за прекъсването на водата и тока в петте жилища не е връчена на „Форест клуб Варна“ ООД, нито на собствениците им. По думите ѝ заповедта е била поставена на табло в сградата на Общината и това е попречило тя да бъде веднага обжалвана.

Сега нямаме ток, има риск да ни спрат и водата, макар че плащаме редовно битовите си сметки, казаха живеещите в района. По думите на Отемайер всички плащат по обща партида, тъй като сградите нямат акт 16.

Вече не знаем какво още може да предприемем, пуснати са жалби до всички възможни инстанции, допълни Отемайер. Според нея от възникналите проблеми с тока и водата са засегнати поне 100 души. Напрежението расте, твърди се, че сградите са незаконни, но съдът все още не се е произнесъл, изтъкна още Отемайер.

От „ВиК – Варна“ потвърдиха за БТА, че днес специалисти на дружеството са били в комплекса, за да спрат водата. До прекъсването ѝ не се е стигнало, тъй като е констатирано, че ще бъдат засегнати и сгради, които не са описани в заповедта на кмета. От дружеството допълниха, че на живеещите в комплекса е било издадено предупреждение за преустановяване на водоподаването с едноседмичен срок за доброволно изпълнение.