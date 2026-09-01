Съдът във Варна реши: токът на имоти в Баба Алино остава спрян

Административният съд във Варна отхвърли искането за незабавно възстановяване на тока на имоти на „Форест клуб Варна“ ООД в местността Баба Алино, съобщиха от съда.

Искането бе внесено, след като електроснабдяването на няколко имота бе прекъснато от „Електроразпределение Север“ АД.

След направена проверка съдът приема, че извършените от енергийния оператор действия не са незаконосъобразни и имат валидни правни основания.

Прекъсването на тока е на база влязла в сила заповед от 1 септември 2025 г. на Община Варна за спиране на строителството на пет къщи.

Освен това има издадено задължително предписание от енергийната компания, което е предмет на оспорване по друго административно дело. Разпореждането на съда подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 3-дневен срок.