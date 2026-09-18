Горанов отговори на Демерджиев: Дал съм имот под наем за 1000 евро

"Действително консултантската фирма, която притежавам е отдала имот под наем на фирма КВМ "Системи за пътна сигурност" и то напълно на търговски принцип на "значителната сума от 1000 евро на месец. Всичко е декларирано надлежно и вероятно от там Демерджиев е направил тези сериозни разкрития", коментира за "24 часа" бившият финансов министър Владислав Горанов.

Фирма за мантинели е наела имот на бившия финансов министър, сега депутат от ГЕРБ Владислав Горанов, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинга за действията на правителството против корупцията по-рано днес.

"Някак случайно по пътя се срещнали точно с него и му плащали немалка сума за наем. Това е отговор на въпроса как се заобикаляли санкциите", каза Демерджиев.

"КМВ системи за пътна сигурност" е специализирана в производството на всички видове стоманени предпазни огради и парапети за пътно строителство.

Работила е по строежа на АМ "Люлин", АМ "Струма" ЛОТ 2 и ЛОТ 4, АМ "Тракия", бул. „Цариградско шосе", национален парк „Пирин" и др.