20 кандидатури са издигнати за членове на ВСС

Имената на кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на Народното събрание вече са официално публикувани в рамките на парламентарната процедура. Депутатите трябва да определят 11 представители - шестима в Съдийската колегия и петима в Прокурорската колегия.
До момента са издигнати 20 различни кандидатури. Номинациите са направени от четири парламентарни формации - "Прогресивна България", "Продължаваме Промяната", "Демократична България" и "Възраждане".
Кандидати за Съдийската колегия
"Прогресивна България":
Силвия Димитрова Цанова
Калин Кирилов Баталски
Иван Христов Ранчев
Петьо Димитров Славов
Михаил Александров Малчев
доц. д-р Анета Методиева Антонова
"Продължаваме Промяната":
проф. д-р Веселин Вучков
Таня Радуловска-Мадамжиева
Евгений Стайков
Светлозар Георгиев
доц. д-р Васил Пандов
Кандидати за Прокурорската колегия
"Прогресивна България":
проф. д-р Екатерина Салкова Гетова
Иван Георгиев Калибацев
Милена Асенова Карагьозова
Стефан Емилов Милев
Красимир Стефанов Комсалов
"Продължаваме Промяната":
Андрей Янкулов
Емил Иванов Дечев
Има и общи номинации
"Демократична България" е внесла три кандидатури, които вече са предложени и от "Продължаваме Промяната":
Емил Иванов Дечев
Андрей Янкулов
Таня Радуловска-Мадамжиева
От "Възраждане" е внесена още една номинация. Така общият брой на различните кандидати в процедурата достига 20.
Как ще протече процедурата
Номинациите са направени от народни представители. Следва проверка на представените документи, оценяване на професионалните и нравствените качества на кандидатите, както и публичното им изслушване.
Правилата за провеждането на процедурата бяха приети от Народното събрание на 31 юли 2026 г.
За да бъде избран член на ВСС от парламентарната квота, е необходимо да получи подкрепата на две трети от депутатите. Това означава минимум 160 гласа "за".
В края на процедурата парламентът трябва да попълни своята квота с шестима членове на Съдийската колегия и петима представители на Прокурорската колегия.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.