20 кандидатури са издигнати за членове на ВСС

Имената на кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на Народното събрание вече са официално публикувани в рамките на парламентарната процедура. Депутатите трябва да определят 11 представители - шестима в Съдийската колегия и петима в Прокурорската колегия.

До момента са издигнати 20 различни кандидатури. Номинациите са направени от четири парламентарни формации - "Прогресивна България", "Продължаваме Промяната", "Демократична България" и "Възраждане".

Кандидати за Съдийската колегия

"Прогресивна България":

Силвия Димитрова Цанова

Калин Кирилов Баталски

Иван Христов Ранчев

Петьо Димитров Славов

Михаил Александров Малчев

доц. д-р Анета Методиева Антонова

"Продължаваме Промяната":

проф. д-р Веселин Вучков

Таня Радуловска-Мадамжиева

Евгений Стайков

Светлозар Георгиев

доц. д-р Васил Пандов

Кандидати за Прокурорската колегия

"Прогресивна България":

проф. д-р Екатерина Салкова Гетова

Иван Георгиев Калибацев

Милена Асенова Карагьозова

Стефан Емилов Милев

Красимир Стефанов Комсалов

"Продължаваме Промяната":

Андрей Янкулов

Емил Иванов Дечев

Има и общи номинации

"Демократична България" е внесла три кандидатури, които вече са предложени и от "Продължаваме Промяната":

Емил Иванов Дечев

Андрей Янкулов

Таня Радуловска-Мадамжиева

От "Възраждане" е внесена още една номинация. Така общият брой на различните кандидати в процедурата достига 20.

Как ще протече процедурата

Номинациите са направени от народни представители. Следва проверка на представените документи, оценяване на професионалните и нравствените качества на кандидатите, както и публичното им изслушване.

Правилата за провеждането на процедурата бяха приети от Народното събрание на 31 юли 2026 г.

За да бъде избран член на ВСС от парламентарната квота, е необходимо да получи подкрепата на две трети от депутатите. Това означава минимум 160 гласа "за".

В края на процедурата парламентът трябва да попълни своята квота с шестима членове на Съдийската колегия и петима представители на Прокурорската колегия.