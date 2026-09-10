Найденов: Изборът на ВСС не е състезание, а политическа отговорност

Министърът на правосъдието Николай Найденов съобщи, че до пролетта се очаква да има избран главен прокурор. Министърът припомни, че все пак това зависи от избора на нов състав на ВСС.

"Към средата на ноември би следвало да имаме избран ВСС от двете квоти - и от професионалната, и от парламентарната. Разбира се, казвам го с известна условност, защото изборът на професионалната квота подлежи на обжалване. И твърде е възможно такова да има. Ако има такова обжалване, може би ще се забави малко изборът. Но това е нещо, което е извън нашите правомощия и като законодателна, и като изпълнителна власт. Това вече е една хипотеза. Но, при най-добрата хипотеза, ако това, което ви казвам се случи - в средата на месец ноември и имаме избран ВСС, мисля, че в ранна пролет би следвало да имаме и главен прокурор”, обясни пред БНТ правосъдният министър.

Избор на ВСС

Найденов коментира и процедурата за избор на ВСС. Той каза още, че министерството на няколко пъти е заявило принципите, с които ще подходи към този избор.

“Те бяха свързани с интегритет на хората, с техни професионални качества и с липса на зависимости, поне на известни такива. Така че фактът, че сме предложили пълен комплект, така да се каже, за прокурорска и съдийска колегия, не е случаен. Ако бяхме направили обратното, сега щяхме да имаме обвинение в договорки, в квоти и в някакви задкулисни разговори”, каза още Найденов.

Министърът добави, че изборът за нов ВСС не е състезание на идеи и възможности, а въпрос на политическа отговорност.

“Въпрос на подкрепа е и на представяне на тези кандидати, кои от тях ще преминат през, бих казал, изключително строгите критерии за интегритет и за професионализъм, които предстои да бъдат развити в рамките на техните концепции и на техните изслушвания. Предполагам, че едни ще се представят по-добре, други не чак толкова. Неведнъж съм казал в различни формати, че това ще е състезание на идеи, състезание на биографии, състезание на възможности”, категоричен е Найденов.

Относно възможността за предсрочното освобождаване на съдии от Конституционния съд, Найденов коментира така:

"Макар и конституционните съдии да не са съдии в прекия смисъл на думата, те не правораздават. В Конституцията установихме известна празнота по отношение на основанията за тяхното освобождаване. Давам един пример и правя аналогия с един обикновен съдия. Ако той наруши и навреди върху независимостта на съдебната власт, ако наруши нейните принципи, ако въобще по някакъв начин окаже негативно влияние върху нейния престиж, той подлежи на дисциплинарно наказание по няколко линии на освобождаване. За конституционните съдии аналогична разпоредба липсва. Тоест престижът на съдебната власт и престижът на Конституционния съд като един от най-висшите органи в държавата следва да бъде защитен”, каза още правосъдният министър.