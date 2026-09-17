Йотова след речта на Фон дер Лайен: Това е силният глас на България в ЕС, гордея се като българка

Президентът Илияна Йотова определи споменаването на България в годишната реч на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен като "голям геоикономически пробив" за страната.
"Това, което чух и за което няма как да не се гордея като българка, е, че държавата ни беше спомената в изключително положителен контекст", заяви Йотова в ефира на bTV.
По думите ѝ става въпрос за проект за свързаност между Централна Азия, Каспийския регион и Европа, за който амбицията е да бъдат мобилизирани около 12 млрд. евро.
Йотова обърна внимание и на факта, че в речта си Фон дер Лайен е споменала българския министър-председател и предстояща среща през следващата година.
"Това е силният глас на България в ЕС, за което ние мечтаем вече 20 години от реалното ни членство", коментира президентът.
Йотова: Харесах речта, но очаквах повече за бюджета на ЕС
Държавният глава заяви, че е харесала речта на председателя на Европейската комисия, но е очаквала да чуе повече подробности за бъдещата финансова рамка на Европейския съюз.
По повод намерението за създаване на нов съвет по сигурността на европейска територия с участието и на държави извън ЕС Йотова коментира, че идеята все още е в начален етап.
Президентът съобщи още, че след няколко дни ще говори пред Общото събрание на ООН, където ще представи виждането си за мира. Като свой ангажимент тя посочи и сигурността в Черно море.
Разговор за случая на Ива Михайлова
Йотова коментира и разговора си с генералния секретар на Съвета на Европа по случая на Ива Михайлова, която не е допускана за лечение в България.
По думите на президента по казуса е мобилизирана цялата държава.
Тя засегна и темата за защитата на кирилицата в международен план. Според Йотова заплахите пред българската азбука идват от различни посоки, като посочи и все по-ограниченото използване на кирилица в социалните мрежи.
Йотова отново коментира помилванията
Президентът се върна и към спора около извършено от нея помилване, като подчерта, че решението е било взето въз основа на медицинско заключение.
"Единственото решение е било само и изключително върху лекарско заключение", заяви тя.
Йотова увери, че всички необходими документи по случая са били изискани и законът не е нарушен. По думите ѝ, ако е знаела, че здравословното състояние на помилвания ще се развие по различен начин от посоченото в медицинската документация, вероятно не би взела същото решение.
По повод случая "Петрохан" и политическите реакции около него президентът заяви: "Не е сериозно един толкова тежък казус да бъде преплетен в една предизборна кампания."Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.