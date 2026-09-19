Гълъб Донев: Членството в ОИСР е приоритет за България

В рамките на заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси, проведено на 18 и 19 септември 2026 г. в Дъблин, Ирландия, министрите обмениха мнения относно бъдещето на финансовите иновации в Европа.

Съветът обсъди въздействието на изкуствения интелект върху европейските икономики и общества въз основа на презентация на управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева.

Заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев заяви, че за България е важно научният и изчислителният капацитет да бъде достъпен за повече предприятия и администрации. Министър Донев изрази задоволство от участието на Кристалина Георгиева в работната сесия на Съвета по време на проведена между тях кратка среща.

В рамките на работния обяд министрите обсъдиха конкурентоспособността на банковия сектор на Европейския съюз, съобщиха от Министерството на финансите.

Гълъб Донев подчерта, че адекватната капитализация на местно ниво и наличието на достатъчен капацитет за поемане на загуби са приоритетни защитни механизми. Те позволяват на банките да устояват на неблагоприятни сътресения и да защитават както гарантираните, така и негарантираните вложители при финансови затруднения.

Общата регулаторна тежест остава структурно предизвикателство пред конкурентоспособността на европейския банков сектор. България приветства предприетите стъпки за опростяване, особено в областта на надзорното и регулаторното отчитане.

Страната ни насърчава и по-нататъшните усилия за гарантиране, че регулаторната рамка остава пропорционална, последователна и съобразена с поставените цели.

Членовете на Еврогрупата обсъдиха предизвикателствата пред производителността, конкурентоспособността и растежа в еврозоната.

Със застаряването на населението заетостта вече няма да може да бъде двигател на растежа, както през последното десетилетие. Производителността остава единственият устойчив двигател на растежа в еврозоната.

Европа навлиза в този период с редица силни страни – научни изследвания от световна класа, високообразована работна сила, значителен обем спестявания и единен пазар от 450 милиона души.

Предизвикателството е тези предимства да бъдат трансформирани в по-бърз растеж на производителността, повече иновации и по-висока конкурентоспособност.

Гълъб Донев се срещна с генералния секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие Матиас Корман.

Министърът подчерта, че членството на България в организацията продължава да бъде стратегически приоритет. Той благодари на генералния секретар за личната му подкрепа и го увери, че правителството продължава да работи за успешното приключване на оставащите прегледи в рамките на комитетите на организацията. Корман отчете, че България се намира в края на техническата фаза от присъединителния процес.

Гълъб Донев проведе двустранна среща и с президента на Европейската банка за възстановяване и развитие Одил Рено-Басо.

По време на разговора министърът представи приоритетите в управленската програма и усилията на правителството за стабилизиране на публичните финанси и запазване на финансовата устойчивост на страната в средносрочен план.

Сред обсъдените теми бяха потенциални възможности за задълбочаване на сътрудничеството, включително чрез публично-частно партньорство.

В заседанието и двустранните срещи участва и заместник-министърът на финансите Методи Методиев.