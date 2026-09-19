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Григор не успя да пречупи Холгер Руне, загуби с 6:3, 3:6, 6:7(4)

Резултатът в сблъсъка е 2:2 победи и ще се играе решителен пети мач

19.09.2026 | 18:48 ч. Обновена: 19.09.2026 | 18:52 ч. 0
БГНЕС/EPA

БГНЕС/EPA

Григор Димитров се бори до последно, но загуби от Холгер Руне с 6:3, 3:6, 6:7(4) в четвъртия мач от срещата между България и Дания от Световна група I на Купа Дейвис. По този начин резултатът в сблъсъка е 2:2 победи и ще се играе решителен пети мач.

Гришо спаси пет точки за пробив в първите се два сервис гейма. Димитров успя да прибие бившия №4 в света за 5:3 и след това затвори сета на собствен сервис с 6:3.

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Българинът изостана с 0:2 в началото на втория сет, успя да върне пробеви за 1:2, но отново загуби подаването си за 1:3. До края на сета нови пробиви нямаше и след 6:3 Руне изравни резлутата.

Димитров допусна пробив още в първия гейм на третата част, а след това изостана с 3:5. В този момент българина показа харакрет и успя да спечели три поредни гейма за да поведе с 6:5. След това се стигна до тайбрек, който за съжаление Димитров загуби с 4:7 точки.

В общия баланс Руне вече води с 3-2 успеха срещу Гришо. 

По-рано днес Александър Донски и Пьотр Нестеров показаха невероятен характер и победиха с 4:6, 6:2, 7:6(6) Аугуст Холмгрен и Йоханес Ингилдсен в срещата на двойки. | БГНЕС

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