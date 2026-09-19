"Ботев" (Пловдив) постигна убедителна победа с 3:0 срещу "Септември"

"Ботев" (Пловдив) постигна убедителна победа с 3:0 при гостуването си на "Септември" (София). Това е трети пореден успех за "жълто-черните" в първенството след победите над "Арда" и "Локомотив" (Пловдив).

Двубоят започна с дискусионна ситуация в наказателното поле на домакините. Футболистите на "Ботев" поискаха дузпа за нарушение на Галин Иванов срещу Алберто Салидо, но сигнал не последва. Малко по-късно Херард Францети излезе сам срещу Даниел Наумов, но ударът му попадна във външната страна на мрежата.

"Ботев" поведе в 26-ата минута след груба грешка при изнасянето на топката. Педро Ферейра подаде към непокрития Алберто Салидо, който отбеляза дебютното си попадение за пловдивчани.

В 35-ата минута Божидар Пенчев бе близо до изравнителен гол от пряк свободен удар, но топката се отби в десния страничен стълб.

Задачата на "Септември" стана още по-трудна в 49-ата минута, когато Едни Рибейро получи директен червен картон за грубо влизане срещу Никола Солдо.

Пет минути по-късно "Ботев" организира бърза контраатака. Салидо комбинира със Самуел Калу, който преодоля Владимир Иванов и удвои преднината на гостите.

Калу оформи крайното 3:0 със своето второ попадение в 75-ата минута и се превърна в герой за "канарчетата".

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