Терзиев: Работим по връзката на Детската болница с Околовръстния път

“Одобрението на ПУП не е подарък за София. То е изпълнение на поет ангажимент и важна стъпка в общата работа по проект, който държавата и общината дължат на хората“, коментира Терзиев в страницата си във Фейсбук.

Столичният кмет добави, че по инициатива на СО през 2025 г. институциите са се събрали около една маса и са постигнали споразумение конкретни отговорности и срокове за инфраструктурата около Националната детска болница и свързания с нея участък от Околовръстния път.

Срещата е била между Столичната община, Агенция “Пътна инфраструктура“ (АПИ) и Здравната инвестиционна компания с конкретни отговорности.

“Работим по три устройствени плана за инфраструктурата около Детската болница – за улицата до нея, голям паркинг с подземна връзка и електрическата подстанция“, посочва още той. И припомня за отчуждаването на 21 имота за транспортния достъп до болницата. За 14 процедурите вече са приключили и обезщетенията са изплатени, уточнява кметът.

Подготвяме довеждащата инфраструктура и връзките ѝ със Софийския околовръстен път, съобщава Терзиев.

“Софийският околовръстен път е част от републиканската пътна мрежа и от стратегическите транспортни връзки на страната. По него преминава транзитен пътнически и товарен трафик, той свързва ключови автомагистрали и е част от трансевропейската транспортна мрежа”, казва още столичният кмет.