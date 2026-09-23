Среща в МВнР: Посланикът в ОАЕ отрече връзка с полетите на Пеевски

Иван Йорданов, посланик на България в ОАЕ е в сградата на Министерството на външните работи, където се проведе среща между него и зам.-министъра Христо Полендаков във връзка с изнесената информация за полетите на Делян Пеевски.

По указание на министъра на външните работи Велислава Петрова разговорът е проведен със заместник-министър Христо Полендаков, тъй като Петрова е в Ню Йорк за участие в 81-вата редовна сесия на Общото събрание на ООН.

Иван Йорданов беше спешно извикан в София след изнесените от МВР данни по разследване за отклоняване на средства от обществени поръчки за мантинели и последващото им използване за финансиране на частни полети на депутата и лидер на ДПС Делян Пеевски.

МВР съобщи, че част от средствата са били насочвани към дружество, определено като “дружество касичка“, чрез което са били платени 36 частни полета на стойност над 5 млн. евро. В разследването беше спомената и връзка с дружество, в което бащата на българския посланик има дялово участие.

Посланикът отрича

Посланик Йорданов отрече да има каквато и да е връзка с полетите на Пеевски или с финансирането им. Той заяви, че нито той, нито член на семейството му са свързани с тези полети, а дружеството, в което баща му има участие, не е участвало в обществени поръчки за мантинели.

Предстои да бъде изяснено и дали ще има процедура по окончателното отзоваване на посланика. Подобно решение се предприема по установения конституционен ред и не следва автоматично от проведената среща в Министерството на външните работи.