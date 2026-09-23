От щаба на Йотова видяха знак с номер 25 в бюлетината

От щаба на фаворитите в президентската надпревара дойдоха и първите коментари след жребия в ЦИК.

Жребият отреди кандидатите на “Възраждане“ Костадин Костадинов и Петър Волгин да с номер 11 в бюлетината. От партията веднага коментираха, че за тях номерът е без значение.

“Винаги сме казвали, че номерата трябва да отпаднат и кандидатите да бъдат изписани по азбучен ред“, каза още депутатът Петър Петров.

Той припомни, че “Възраждане” е внасяла предложения за промяна на правилата, включително и в настоящото Народно събрание, но те са били отхвърлени от мнозинството.

“Независимо от номера, влизаме в кампанията, защото считаме, че българските граждани най-накрая трябва да се чувстват представени, а не изоставени и да намерят своето представителство в президентската институция като балансьор между трите власти“, каза Петров.

Той посочи, че “Възраждане” влиза в изборите с цел победа, като първата задача е достигане до балотаж.

БСП видя знак

Кандидат-президентската двойка Илияна Йотова-Кирил Вълчев е с номер 25, а лидерът на БСП Крум Зарков коментира, че това е ясен знам за изборите на 25 октомври.

Д-р Емил Стоименов, специалист дерматолог и съпредседател на Инициативния комитет за издигане на Илияна Йотова за президент, също коментира номера. “За нас 25 означава, че на 25 октомври ще гласуваме с номер 25. Апелираме всички да направят това“, каза той.

Според него Йотова и кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев ще водят България по европейския ѝ път, “без да загърбват националните ни интереси“.

За Гюров номера е символичен

Константин Вълков, съпредседател на Инициативния комитет за издигане на Андрей Гюров за президент, определи номера като символичен. Двойката Гюров-Кандев е с номер 4.

“Много съм щастлив от номера 4, защото четирилистната детелина е една. Няма да правя анализ на номера“, заяви Вълков. Той посочи, че основната цел на кампанията е победа. „Нашият коронен номер е да спечелим тази кампания. Надяваме се да направим това с етика, човечност, добронамереност и с изключителна енергия, която виждам по места“, каза още той.