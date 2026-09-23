Първан Симеонов: Връщаме се към биполярния модел от 90-те години

Въпреки че виждаме все по-ясни изгледи за балотаж между Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев, не бива да изключваме нищо, каза социологът на агенция “Мяра” Първан Симеонов. Той коментира и включването на “Възраждане” в президентската надпревара.

"С оглед на изненадващата природа на тази политическа субкултура, а понякога и контракултура, каквито са тези радикални движения, те се развиват главно в социалните медии, а предвид и радикалното развитие в Германия, където на втори местни избори се гласува полярно, предвид традицията на изненадващо развитие именно в този сектор”, коментира социологът пред БНР.

Ръст за “Възраждане

Симеонов смята, че при “Възраждане” може да има прогрес в резултатите в сравнение с парламентарните избори през пролетта.

"Те ще се опитат да разкажат, че при тях се завръщат избиратели, разочаровани от първите стъпки на Румен Радев. Другата възможна логика е, че този, който веднъж е паднал в избори, продължава да пада и след това. Не може да говорим преди да имаме първи данни.

На терена на консервативните настроения, които ревизират европейския мейнстрийм подход, е и самата кандидатура на Илияна Йотова. Тя разказва себе си като европейски човек, но винаги подчертава позицията си по отношение на войната. За тази ниша има много кандидати”, каза още Симеонов.

Той добави, че няма основания да очакваме кой знае каква висока избирателна активност. Симеонов обясни, че това, което се вижда в предварителните данни, е, че в ситуация на балотаж електоратът на ГЕРБ по-скоро би клонил към Гюров, а този на ДПС – към Йотова.

Разделението на статуквото

Симеонов отбеляза, че вече има нова политическа география.

"Разделението на статукво и промяна изчезна и се върна онова старо разделемое - столица срещу страната или ПП и ДБ срещу всички останали, Запад срещу Изток, отворено срещу консервативно. Настана едно разделение, което много прилича на това, което имахме през 90-те години - между един традиционалистки, по-източен, по-масов политически сектор, в който могат да влязат различни политически сили, но най-вече се олицетворява от ПБ и един по-малък, но по-влиятелен, защото е столичен и по-интелектуален, прозападен и космополитен сектор, който се олицетворява от ПП и ДБ.

България има всички възможности да се върне към една партийна система, каквато имаше в началото на 90-те - биполярна - с два основни конкурентни политически лагера.Връщането към такава система би могло да проясни политическия терен, да има ясна отговорност, ясни управляващи и ясна опозиция, ясни корективи, но може и да допринесе за по-тежка поляризация и ново огрубяване на политическите нрави”, добави социологът.