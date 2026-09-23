Круиз завърши с трагедия: 56-годишен баща на три деца скочи зад борда

Пътник е изчезнал от круизен кораб край бреговете на Мексико, след като според компанията, управляваща плавателния съд, е скочил зад борда. До момента мъжът не е открит, пише The Independent.

Инцидентът станал в събота, в последния ден от седемдневен круиз с Carnival Panorama по крайбрежието на полуостров Баха. Корабът пътувал от Пуерто Валярта, Мексико, към Лонг Бийч, Калифорния, когато семейството на пътника съобщило, че той е изчезнал.

Екипажът веднага започнал проверка на палубите и каютите, а на пътниците било наредено да се приберат по стаите си, докато се установи кой липсва.

След преглед на записите от камерите за видеонаблюдение капитанът съобщил, че мъжът е скочил зад борда.

Carnival Cruise Line потвърди, че са били задействани процедурите за издирване и разследване, а за случая са уведомени бреговите охрани на САЩ и Мексико.

Изчезналият е 56-годишен баща на три деца

По-късно стана ясно, че изчезналият пътник е 56-годишният Томас Гиглър от Южна Калифорния.

Той пътувал заедно със съпругата си Мишел, на 48 години, а според информацията двамата отбелязвали 15 години от брака си. Годишнината им се падала на 23 септември.

Гиглър живеел със съпругата си и тримата им синове - на 9, 11 и 13 години - в Редландс, източно от Лос Анджелис. От години работел като компютърен програмист в Esri.

Семейството му подало сигнал веднага след като установило, че го няма.

Сестра му Уенди Даудън признава, че близките не могат да си обяснят какво се е случило.

"Смятаме, че нещо трябва да се е случило в главата му. Не е бил на себе си, за да направи подобно нещо", каза тя.

Пътниците останали по каютите около два часа

Томи Макгроу, 55-годишен пътник от Кентъки, който бил на борда по време на инцидента, разказа пред медията, че първоначално екипажът не дал никакви подробности.

На хората било съобщено единствено, че семейство е обявило свой близък за изчезнал.

"Капитанът каза, че всички трябва да се приберат в каютите си, за да може екипажът да претърси палубите и да провери стая по стая кой е на борда", разказва Макгроу.

Проверките продължили около два часа.

"Когато минаваха от врата на врата, казаха, че нямат допълнителна информация и че капитанът ще ни държи в течение по озвучителната система."

След като екипът прегледал записите от охранителните камери, капитанът съобщил, че пътникът е скочил зад борда.

След това корабът продължил пътуването си към Калифорния.

Малък мемориал се появил на борда

Докато служителите на компанията се грижели за семейството на изчезналия мъж, други пътници започнали спонтанно да оставят малки знаци на съпричастност.

На кораба се появил импровизиран мемориал от гумени патета, бележки и дребни сувенири. Макгроу обяснява, че гумените патета са своеобразна традиция сред любителите на круизите.

"Хората носят малки патета и ги оставят на различни места из кораба, почти като игра, за да бъдат намирани от други пътници", разказва той.

Някои дори поръчват специално изработени патета с имената си, датите на круиза, името на кораба или родния си град.

Този път обаче традицията се превърнала в начин хората на борда да покажат подкрепата си към семейството на Гиглър.

От Carnival Cruise Line заявиха, че продължават да оказват помощ на близките му, които са пътували заедно с него.

Томас Гиглър остава в неизвестност.