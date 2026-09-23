Най-добре облечените звезди на Vogue World 2026

Ако има събитие, на което думите „облечена за случая“ придобиват съвсем ново значение, това е Vogue World. Тази година модният спектакъл на Vogue пристигна в Милано и превърна емблематичната Galleria Vittorio Emanuele II в сцена за едни от най-големите имена в киното, музиката и модата.

И докато самото шоу събра на едно място звезди като Дженифър Лопес, Карди Би, Джей Балвин, Machine Gun Kelly и Алиша Кийс, червеният килим беше отделно модно състезание. Сред гостите блеснаха Дакота Джонсън, Памела Андерсън, Наоми Кембъл, Моника Белучи, Хънтър Шафър, Хайди Клум и още куп знаменитости.

Vogue определи събитието като празник на италианското наследство, майсторство и човешкия труд в епоха на все по-бързо развиващи се технологии. А звездите определено приеха темата сериозно.

Ето кои визии ни направиха най-силно впечатление:

1. Памела Андерсън – златният момент

Памела Андерсън направи една от най-интересните си появи напоследък. Актрисата и модел се появи в златна ламе рокля на Ferragamo, допълнена с масивна верижка, гривна и коктейлен пръстен.

Но истинската изненада беше лицето ѝ.

След като през последните години Андерсън превърна грима без грим в своя запазена марка, в Милано тя се завърна към пълния блясък – опушени очи, черна очна линия, розово гланцирани устни и руса коса, оформена в ретро холивудски вълни.

Резултатът? Холивудска дива с италиански привкус.

2. Дженифър Лопес – когато „Dolce Vita“ срещне J.Lo

Дженифър Лопес не просто присъства на Vogue World – тя и излезе на сцената.

Преди появата си на подиума певицата позира в драматична черна рокля с обемна пола на Dolce & Gabbana. Само минути по-късно тя се включи и в самото шоу, където танцува в черна, богато декорирана рокля от Alta Moda Roma на италианската марка, допълнена с диамантени бижута и обувки на висок ток.

Особено впечатляващо беше и огромното бижу от Dolce & Gabbana, което привлече вниманието по време на изпълнението ѝ – огърлица със 74-каратов турмалин Paraiba.

J.Lo отново показа защо обича драмата – и защо тя ѝ стои толкова добре.

Цялата статия и снимки от събитието четете и вижте на Tialoto.bg