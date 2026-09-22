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Жителка на Марково: Жан Виденов за пореден път запали пожар

Огънят лумнал във вилната зона

22.09.2026 | 19:13 ч. Обновена: 22.09.2026 | 19:13 ч. 1
Жителка на Марково: Жан Виденов за пореден път запали пожар

Бившият премиер Жан Виденов е предизвикал пожар във вилната зона на пловдивското село Марково, който тръгнал от огън в неговия двор.

За инцидента съобщи Иванка Глухова във фейсбук групата "Забелязано в Марково", която е съседка на политика.

"Рядко пиша постове, но има неща, които трябва да се казват. Преди малко имаше пожар във вилната зона, наложи се да извикам пожарната, тъй като съседът ни г-Жан Виденов реши за пореден път да си пали огън в двора. Без да провери, че няма вода. Поради вятъра и сухата шума, огънят стана неконтролируем, прехвърли двора му и започна да навлиза в нашия. Отделно извън имота му изгоряха над 400 кв.м сухи треви наоколо и бяха застрашени ел.табла по улицата на пожара. Слава богу, пожарникарите дойдоха навреме, цели 3 екипа и локализираха пожара.Благодаря ви момчета! Наистина трябва много да се внимава с паленето на огън във вятър и сухи треви. Бъдете внимателни, весел празник!", написа Глухова.

Кметът на Марково Десислава Терзиева е заявила, че ще провери случая и ако информацията се потвърди, ще предупреди Виденов, че паленето на огън не е разрешено.

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