Срокът изтече: Вижте всички 28 кандидатпрезидентски двойки за изборите на 25 октомври

Срокът за подаване на документи за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент изтече в 17:00 ч. днес. По наличната към този час информация за участие във вота на 25 октомври са заявени 28 кандидатпрезидентски двойки.
В последния ден подписите си внесе инициативният комитет, издигнал Иван Христанов и доц. д-р Стоянка Черкезова. „Възраждане“ регистрира кандидатурите на лидера си Костадин Костадинов за президент и на евродепутата Петър Волгин за вицепрезидент.
Ето и всички двойки, които ще се борят за стола на "Дондуков 2":
- Лъчезар Аспарухов Аврамов и Ивайло Дражев Атанасов;
- Венцислав Атанасов Ангелов и Атанас Иванов Стефанов;
- Нако Райнов Стефанов и Нина Петкова Ламбова;
- Камен Захариев Тасков и Галя Димитрова Иванова;
- Борис Кирилов Анзов и Бранимир Мичев Мичев;
- Радостин Петев Василев и Красимир Цветков Манов;
- Методи Веселинов Бъчваров и Ленин Велинов Станоев;
- Александър Трифонов Томов и Сергей Петков Инджов;
- Волен Николов Сидеров и Славчо Георгиев Велков;
- Ивелин Людмилов Михайлов и Юлиана Младенова Матеева;
- Мария Петрова Колева и Валери Йорданов Велковски;
- Боян Боянов Станков Расате и Йордан Стоянов Манасиев;
- Величка Неделчова Георгиева и Росен Игнатов Иванов;
- Искра Йорданова Недева и Стоян Руменов Георгиев;
- Иванка Великова Цветанова-Петкова и Панайот Александров Кючуков;
- Николай Нанков Ненчев и Цвета Кирилова Кирилова;
- Иво Иванов Лулчев и Стефан Димитров Попов;
- Пламен Панайотов Пасков и Светозар Стоянов Съев;
- Йордан Иванов Малджански и Валентин Асенов Христов;
- Илияна Малинова Йотова и Кирил Александров Вълчев;
- Андрей Атанасов Гюров и Георги Димитров Кандев;
- Ивайло Петров Симеонов и Косьо Христов Стойчев;
- Явор Бориславов Генов и Максим Генов Велков;
- Георги Николов Димов и Димитър Атанасов Шивиков;
- Иван Христанов и Стоянка Черкезова;
- Костадин Костадинов и Петър Волгин
- Румяна Методиева Ченалова и Георги Минчев Георгиев
- Росен Пламенов Миленов и Иван Стефанов Иванов
След проверката на внесените документи и подписки ЦИК ще обяви окончателния списък на регистрираните кандидати.
На 23 септември от 15:00 ч. комисията ще проведе публичен жребий за номерата на кандидатпрезидентските двойки в бюлетината. Тогава ще бъде определен и редът за представянето им в различните форми на предизборната кампания по БНТ и БНР.
Първият тур на президентските избори е насрочен за 25 октомври 2026 г.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.