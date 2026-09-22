Срокът изтече: Вижте всички 28 кандидатпрезидентски двойки за изборите на 25 октомври

Срокът за подаване на документи за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент изтече в 17:00 ч. днес. По наличната към този час информация за участие във вота на 25 октомври са заявени 28 кандидатпрезидентски двойки.

В последния ден подписите си внесе инициативният комитет, издигнал Иван Христанов и доц. д-р Стоянка Черкезова. „Възраждане“ регистрира кандидатурите на лидера си Костадин Костадинов за президент и на евродепутата Петър Волгин за вицепрезидент.

Ето и всички двойки, които ще се борят за стола на "Дондуков 2":

Лъчезар Аспарухов Аврамов и Ивайло Дражев Атанасов;

Венцислав Атанасов Ангелов и Атанас Иванов Стефанов;

Нако Райнов Стефанов и Нина Петкова Ламбова;

Камен Захариев Тасков и Галя Димитрова Иванова;

Борис Кирилов Анзов и Бранимир Мичев Мичев;

Радостин Петев Василев и Красимир Цветков Манов;

Методи Веселинов Бъчваров и Ленин Велинов Станоев;

Александър Трифонов Томов и Сергей Петков Инджов;

Волен Николов Сидеров и Славчо Георгиев Велков;

Ивелин Людмилов Михайлов и Юлиана Младенова Матеева;

Мария Петрова Колева и Валери Йорданов Велковски;

Боян Боянов Станков Расате и Йордан Стоянов Манасиев;

Величка Неделчова Георгиева и Росен Игнатов Иванов;

Искра Йорданова Недева и Стоян Руменов Георгиев;

Иванка Великова Цветанова-Петкова и Панайот Александров Кючуков;

Николай Нанков Ненчев и Цвета Кирилова Кирилова;

Иво Иванов Лулчев и Стефан Димитров Попов;

Пламен Панайотов Пасков и Светозар Стоянов Съев;

Йордан Иванов Малджански и Валентин Асенов Христов;

Илияна Малинова Йотова и Кирил Александров Вълчев;

Андрей Атанасов Гюров и Георги Димитров Кандев;

Ивайло Петров Симеонов и Косьо Христов Стойчев;

Явор Бориславов Генов и Максим Генов Велков;

Георги Николов Димов и Димитър Атанасов Шивиков;

Иван Христанов и Стоянка Черкезова;

Костадин Костадинов и Петър Волгин

Румяна Методиева Ченалова и Георги Минчев Георгиев

Росен Пламенов Миленов и Иван Стефанов Иванов

След проверката на внесените документи и подписки ЦИК ще обяви окончателния списък на регистрираните кандидати.

На 23 септември от 15:00 ч. комисията ще проведе публичен жребий за номерата на кандидатпрезидентските двойки в бюлетината. Тогава ще бъде определен и редът за представянето им в различните форми на предизборната кампания по БНТ и БНР.

Първият тур на президентските избори е насрочен за 25 октомври 2026 г.