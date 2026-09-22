Тръмп бил пред дилема: Дали да "унищожи" Иран или да сключи споразумение

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес заяви по време на речта си пред Общото събрание на ООН, че трябва да реши дали да "унищожи" Иран или да постигне "споразумение" с Техеран, предаде Франс прес.

"Смятам, че ще постигнем споразумение точно след изборите", планирани в САЩ през ноември, добави веднага след това американският президент, визирайки междинните американски избори.

Той увери също, че между Русия и Украйна ще бъде постигнато споразумение "по-скоро, отколкото хората мислят".

"Работим в много тясно сътрудничество с лидерите на Русия и Украйна и ще решим този проблем. Вярвам, че това ще се случи по-скоро, отколкото хората мислят", заяви Тръмп, който направи сходен коментар вече няколко пъти, без това да доведе до реален напредък към решаване на конфликта, отбеляза АФП.

В речта си американският президент каза още, че Мексико е центъра на насилието от наркокартели и добави, че страната трябва да възстанови контрола си върху територията, информира Ройтерс.

Освен това той заяви, че в документите на американското правителство ще се използва “суперинтелект“ вместо изкуствен интелект, и повтори предишните си твърдения, че предупрежденията срещу изкуствения интелект са измама.

"Отсега нататък всички документи в САЩ и, надявам се, по света ще бъдат променени така, че да използват много повече точния термин "супер", вместо изкуствен. Така че, това е суперинтелект", заяви Тръмп в речта си.

"Няма да задуша растежа на нещо, което ще бъде по-голямо от индустриалната революция", подчерта той.