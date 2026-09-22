Кои са китайските зодии с най-много късмет през тази есен?

Есента най-сетне настъпи! Сбогуваме се с лятото, но това не е повод да бъдете тъжни. Предстои много уютен и красив сезон. Дърветата ще се обагрят във всякакви цветове, накапалите червени, жълти и оранжеви листа ще създадат вълшебен килим, ще има още слънчеви дни и златна есен, а после ще се наслаждаваме на зловещия празник Хелоуин. Тиквената украса стои магично, а в края на есента пък започваме да се радваме на коледните светлинки и базари. За някои този есенен сезон ще бъде наистина прекрасен. Вижте късметлиите сред китайските зодии, според "Vietnam.vn".

Петел - 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Късмет във финансите и любовния живот за тях. Силна и стабилна енергия за тях през сезона. Петлите са познати с дисциплината, старанието си и перфекционизма. През есента тези им качества ще бъдат възнаградени с материално богатство. Старите усилия им се отплащат и в работата. Може да получат нови задачи, или да са в нова работна среда. Някои пък сменят попрището. Късметът във финансите, ще имат възможност за печалби. Позитивно развитие в романтичните връзки. Необвързаните изпъкват и получават шанса да срещнат нов човек, когото искат да опознаят. Обвързаните създават специални спомени.

Плъх - 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Родените под знака на Плъх са с бърз, остър ум, лесно се адаптират, приемат нещата каквито са. През есента тези им качества ще им помогнат за развитие в кариерата. За тях ще има нови възможности, свързани с колаборации. Разширяват отношенията, може да се пробват в ново професионално поле. Приятел може да ги запознае с човек и така да поемат по път, за който не са се сещали, що се касае до кариера. Ако са активни, ще подобрят финансите си. Добър период и за любовните отношения. Необвързаните разширяват социалния си кръг. Обвързаните намират хармония във връзките.

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