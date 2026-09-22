ЕС удължава до 2029 г. санкциите срещу лица заради войната в Украйна

След приключване на писмената процедура се очаква Съветът на ЕС да одобри удължаването на режима на санкции, свързан с териториалната цялост на Украйна, съобщи говорител на Ирландското председателство на институцията.

Постигнахме труден компромис по запазването на този режим и се предвижда удължаване на санкциите с 36 месеца, до 22 септември 2029 г., уточни говоритилелят. Така ограничителните мерки, свързани с режима за териториалната цялост на Украйна, ще останат в приложение спрямо близо 3000 физически и юридически лица, като се подготвя включването и на други, добави той.

Досега списъците с лица и образувания се преразглеждаха и оценяваха на всеки шест месеца, отбеляза говорителят. Днешното решение за удължаване на срока повишава устойчивостта и предвидимостта на санкционната рамка на ЕС, коментира той.

Взето бе и решение за заличаване на определени лица от списъците по този режим, посочи говорителят, без да уточни списъка за онези, за които санкциите отпадат.

Слуховете

Алишер Усманов и Михаил Фридман, двама от най-известните руски олигарси, вече няма да бъдат в черния списък на ЕС след постигнатото компромисно споразумение за удължаване на санкциите срещу Кремъл заради войната в Украйна, съобщиха дипломати.

Според вестник „Файненшъл таймс“ Франция е настоявала санкциите срещу Усманов да бъдат премахнати, за да бъде осигурено освобождаването на няколко френски граждани, задържани в Азербайджан - страна, с която според информации олигархът има тесни връзки.

Дипломатите казаха, че Латвия се е съгласила да се въздържи при гласуването, за да позволи споразумението да бъде прието след остър спор с Франция заради настояването Усманов да бъде изваден от списъка.

Люксембург, според съобщенията, е искал санкциите срещу Фридман да бъдат отменени, тъй като богатият руснак съди Великото херцогство за близо 15 млрд. евро - сума, равняваща се на около половината от годишния му бюджет.