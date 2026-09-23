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ЦИК ще определи чрез жребий номерата на кандидатите в бюлетината за президентските избори

28 са кандидатски двойки за участие, което е рекорд

23.09.2026 | 08:04 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Централната избирателна комисия (ЦИК) ще проведе жребий за определяне на номерата в бюлетината за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 25 октомври 2026 г. Жребият ще започне в 15:00 ч., съобщиха от ЦИК.

Ще бъде определен и редът за представяне на кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети в различните форми на предизборната кампания по БНТ и БНР в изборите за президент и вицепрезидент.

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Тегленето на жребиите ще бъде публично. На него могат да присъстват представители на регистрираните в ЦИК партии, коалиции и инициативни комитети, както и кандидатите за президент и вицепрезидент. На жребиите могат да присъстват и представители на средствата за масово осведомяване. 

В Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 28 кандидатски двойки за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 25 октомври 2026 г. Това е рекорд на миналите президентски избори те бяха 22. 

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