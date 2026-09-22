“Възраждане” се регистрира в ЦИК за президентските избори

Днес в Централната избирателна комисия партия “Възраждане” внесе документи за регистрация за президентския вот, който ще се проведе на 25 октомври. Кандидатите на партията за “Дондуков” 2 са Костадин Костадинов и Петър Волгин. От партията внесоха 6600 подписа.

По-рано кандидатурите на партията бяха обявени пред Пирамидата на Независимостта във Велико Търново.

"Честит Ден на независимостта, в този ден символично регистрирахме кандидатите на партията за участие в президентските избори", каза зам.-председателят на парламентарната група на "Възраждане" Петър Петров.

"Влизаме в президентските избори, защото българският народ се чувства предаден и считаме, че следва да издигнем кандидати за президент и вицепрезидент, които да са независими от чужди държави. Те ще бъдат зависими единствено от Конституцията, от законите на страната и от исканията на българския народ за по-добър живот", посочи Петров.

"Ще водим позитивна кампания, няма да използваме агресивния арсенал и се надяваме, че ще обединим повече българи в страната и чужбина, които да предпочетат кандидати, борещи се за национален суверенитет", добави депутатът.

Петров допълни, че издигането на двете кандидатури е резултат от проучване сред наши симпатизанти и сред такива, които не са симпатизанти на партията.

"Очакванията ни са участие в първи тур и спечелване на изборите. Кандидатите ни ще се борят срещу зависимата държава и обвързаността с олигархията", каза Петров.

Депутатът добави, че номинацията на Костадинов и Волгин не е забавена, а е плод на внимателен анализ на политическата ситуация в момента.

“Президентът не трябва да бъде символ на противопоставяне между политически партии - това наблюдаваме в момента, той трябва да бъде балансьор между властите”, каза още зам.-председателят на партията.