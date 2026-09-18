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В ЦИК досега са постъпили документи за регистрация на 14 кандидатпрезидентски двойки

До 29 септември могат да се подават заявления за гласуване извън страната за президентските избори

18.09.2026 | 20:50 ч. Обновена: 18.09.2026 | 20:50 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

До 17:00 ч. на 18 септември 2026 г. в Централната избирателна комисия (ЦИК) са постъпили документи за регистрация на 14 кандидатпрезидентски двойки за участие в изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври 2026 г., съобщиха от ЦИК на официалната си страница във Фейсбук. Подалите към момента документи са: 

Лъчезар Аспарухов Аврамов - кандидат за президент и Ивайло Дражев Атанасов - кандидат за вицепрезидент
Венцислав Атанасов Ангелов - кандидат за президент и Атанас Иванов Стефанов - кандидат за вицепрезидент
Нако Райнов Стефанов - кандидат за президент и Нина Петкова Ламбова - кандидат за вицепрезидент
Камен Захариев Тасков - кандидат за президент и Галя Димитрова Иванова - кандидат за вицепрезидент
Борис Кирилов Анзов - кандидат за президент и Бранимир Мичев Мичев - кандидат за вицепрезидент
Радостин Петев Василев - кандидат за президент и Красимир Цветков Манов - кандидат за вицепрезидент
Методи Веселинов Бъчваров - кандидат за президент и Ленин Велинов Станоев - кандидат за вицепрезидент
Александър Трифонов Томов - кандидат за президент и Сергей Петков Инджов - кандидат за вицепрезидент
Волен Николов Сидеров - кандидат за президент и Славчо Георгиев Велков - кандидат за вицепрезидент
Ивелин Людмилов Михайлов - кандидат за президент и Юлиана Младенова Матеева - кандидат за вицепрезидент
Мария Петрова Колева - кандидат за президент и Валери Йорданов Велковски - кандидат за вицепрезидент
Боян Боянов Станков Расате - кандидат за президент и Йордан Стоянов Манасиев - кандидат за вицепрезидент
Величка Неделчова Георгиева - кандидат за президент и Росен Игнатов Иванов - кандидат за вицепрезидент
Искра Йорданова Недева - кандидат за президент и Стоян Руменов Георгиев - кандидат за вицепрезидент
Според хронограмата, приета от ЦИК, до 22 септември е срокът, в който партиите, коалициите и инициативните комитети правят предложение до ЦИК за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент. 

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До 29 септември могат да се подават заявления за гласуване извън страната за президентските избори

Заявлението за гласуване извън страната може да бъде подадено, както на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на България, така и чрез електронната форма на заявлението, която е достъпна на официалната интернет страница на ЦИК. 

Подадените заявления служат за образуване на избирателни секции извън страната и за включване в избирателния списък за гласуване в чужбина. Това улеснява избирателите да упражнят правото си на глас в избрано от тях място и не е необходимо в изборния ден да извършват други действия, а именно да се попълва декларация по образец, посочиха от ЦИК. 

До 3 октомври 2026 г. с решение ЦИК ще определи местата в държавите, в които ще се образуват секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място.

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