Засякоха за първи път радиосигнали, идващи директно от екзопланета

Все още няма доказателства за друг живот извън Земята, но учените постоянно търсят и откриват признаци, че всъщност не сме сами във Вселената. Сега екип от Центъра за астрофизика „Харвард-Смитсониън“ и Орегонския университет обяви за пръв път важно постижение: радиосигнал, идващ директно от екзопланета, т.е. от планета извън Слънчевата система, съобщи „Сайънс алърт“.

Преди това учените не можеха да докажат със сигурност дали радиосигналите идват от самите планети, или от звездите, около които те обикалят. Това обаче не означава, че става дума за извънземни, които се опитват да се свържат с нас. Това е сигнал, идващ от полярните сияния на екзопланетата. Те се пораждат от заредени частици, които си взаимодействат с атмосферата и магнитното поле, при което се освобождава енергия. Земята също има такива сияния, познати ни като северното и южното сияние, уточняват учените.

„Полярни сияния с радиоизригвания се наблюдават и на планети в Слънчевата система, както и при някои ултрахладни джуджета. Досега обаче учените винаги са засичали радиосигналите от самите звезди, а не директно от планетите около тях“, пишат изследователите в научната си публикация. „Улавяме бързи, повтарящи се и силно кръгово поляризирани изригвания, както и постоянно излъчване в честотния диапазон от 0,85 до 3,5 GHz.“ Това са честотите, които учените са изследвали с помощта на радиотелескопичната мрежа MeerKAT в Южна Африка по време на четири отделни сесии през 2025 и 2026 г.

Фокусът на вниманието на телескопичната мрежа беше звездата Бета Пикторис (Beta Pictoris), намираща се на около 63,4 светлинни години, с три известни планети около нея: Бета Пикторис b (Beta Pictoris b), Бета Пикторис c (Beta Pictoris c) и Бета Пикторис d (Beta Pictoris d). Наблюденията разкриха кратки, повтарящи се радиоизригвания със силно кръгово поляризирани радиовълни. Това е характерен признак за сигнали, излъчвани от полярни сияния.

Като опорни точки в небесната си карта изследователите са използвали квазари – изключително ярки галактически ядра. Така те са успели да потвърдят категорично, че излъчването идва от планетата Бета Пикторис b, а не от звездата Бета Пикторис. Самата Бета Пикторис е от типа на т.нар. „ранни звезди“, което я прави много по-гореща, по-масивна и структурно различна от нашето Слънце.

„Нито един известен физически механизъм за радиоизлъчване при този тип звезди не може да обясни това, което улавяме“, пишат изследователите. По-нататък учените показват защо улавянето на самостоятелен радиосигнал като този е толкова важно. Неговите характеристики сочат към процес, наречен електронна циклотронна мазерна нестабилност (ECMI). Това е абсолютно същото явление, което предизвиква полярните сияния на Земята и Юпитер. Освен това този процес (ECMI) помага на учените да разберат каква е силата на магнитното поле на планетата.

Изглежда, че Бета Пикторис b има изключително силно магнитно поле. Това съвпада с предишните теоретични модели за планетата и нейните вътрешни процеси, които създават магнитното поле. „Това е първото директно измерване на силата на магнитното поле на екзопланета. Резултатите напълно съвпадат с теоретичните прогнози за млада и масивна гигантска планета“, пишат изследователите.

Според изчисленията магнитното поле на Бета Пикторис b е хиляди пъти по-силно от земното. Радиоизлъчването от нейните полярни сияния най-вероятно се захранва от бързото ѝ въртене – на планетата са ѝ нужни само 8–9 часа, за да направи пълно завъртане около оста си. Бета Пикторис b е открита през 2008 г. и е огромна – нейната маса е около 10 пъти по-голяма от тази на Юпитер. Сега тя е и първата екзопланета в историята, от която улавяме ясен радиосигнал.

Проучването все още предстои да бъде официално публикувано в научно списание, но вече е достъпно онлайн в платформата arXiv, уточнява „Сайънс алърт“.

(БТА)