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Кънтри балада подобри рекорда на коледния хит на Марая Кери

Choosin' Texas на Ела Лангли вече 23 седмици е на първо място в американската класация Top 100 на „Билборд“

23.09.2026 | 09:28 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Choosin' Texas, кънтри балада на сравнително малко известната певица Ела Лангли, подобри рекорда за най-много седмици на върха на американската класация Top 100 на списание „Билборд“, който досега принадлежеше на Марая Кери, предаде Франс прес.

Песента, издадена през октомври миналата година, вече 23 седмици е на първо място в класацията, която включва данни за слушанията в стрийминг платформите, радиоефира и продажбите.

27-годишната Ела Лангли по този начин изпреварва американската легенда Марая Кери, която в продължение на много години държеше предишния рекорд с неизменния си коледен хит All I Want for Christmas Is You.

„Това променя живота ми, живота на хората, които са написали песента, и живота на моето семейство“, каза родената в Алабама Ела Лангли във видео, публикувано в Инстаграм.
(БТА)

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Тагове:

Топ 100 на Билборд класация кънтри балада
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