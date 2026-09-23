Кънтри балада подобри рекорда на коледния хит на Марая Кери

Choosin' Texas, кънтри балада на сравнително малко известната певица Ела Лангли, подобри рекорда за най-много седмици на върха на американската класация Top 100 на списание „Билборд“, който досега принадлежеше на Марая Кери, предаде Франс прес.

Песента, издадена през октомври миналата година, вече 23 седмици е на първо място в класацията, която включва данни за слушанията в стрийминг платформите, радиоефира и продажбите.

27-годишната Ела Лангли по този начин изпреварва американската легенда Марая Кери, която в продължение на много години държеше предишния рекорд с неизменния си коледен хит All I Want for Christmas Is You.

„Това променя живота ми, живота на хората, които са написали песента, и живота на моето семейство“, каза родената в Алабама Ела Лангли във видео, публикувано в Инстаграм.

(БТА)