Иво Инджов: До края на кампанията за президент ще има повече компромати, отколкото политики

Очаквам до края кампанията да бъде концентрирана върху повече компромати и повече личностни нападки, а не по същината на нещата.

Това заяви пред БНР Иво Инджов, политически анализатор и медиен изследовател.

"На този етап имаше, поне досега, два криминални сюжета - "Петрохан" и наркобарона от Петрич. Ще нараства, разбира се, ролята на по-тежките политически теми, но е много късно - в рамките на 1 месец не можеш да кажеш какво ще правиш като президент в следващите 5 години. Кампанията ще дойде къса, още повече, че някои участници стартираха в последния възможен момент или в 12 без 5", коментира той.

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Инджов изказа мнението си за кандидат-президентската двойка на партия "Възраждане" - Костадин Костадинов и Петър Волгин. Според него включването на лидера на партията като кандидат за президент изглежда като опит за реванш за отнетите му от "Прогресивна България" гласове на парламентарните избори.

"Има логика да се търси патриотичната, националистическата ниша, да се върне тя, да се върне нейното значение, защото по-умерените националисти избраха Радев, а с влизането на двойката Костадинов - Волгин ще има по-голяма интрига на тези избори със сигурност".

В България от много време не са се провеждали истински дебати между кандидатите за президент, изтъкна като проблем политическият анализатор.

"Медиите трябва да имат доста по-твърда позиция и да поставят условия за такива дебати или да направят такива предложения на политиците, че те да не могат да откажат да участват на такива дебати. Със сигурност дебатите няма да донесат кой знае колко нови гласоподаватели на определена кандидат-президентска двойка, няма да обърнат решаващо резултата в изборите, но те ще направят много по-видими тезите и позициите на кандидатите и ще ги легитимират или делегитимират".