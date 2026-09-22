Костадинов: Йотова и Гюров са еднакви, трябва да се отървем от зависимостта си от ЕС

"Основният ни опонент е статуквото, а президентската институция е изпразнена от съдържание", заяви кандидатът за държавен глава

Днес "Възраждане" обявиха от Велико Търново избора за кандидатпрезидентска двойка - лидерът на партията Костадин Костанов и за вице евродепутата Петър Волгин.

"Трябваше да се обработят 16 781 анкетни карти - нещо, за което не сме очаквали, че ще има такива мащаби, но решихме, че ще дадем възможност на всеки, който пожелае, да се включи. Това, което мен най-много ме радва, е, че огромна част - около 60% от анкетните карти, не са от членове на "Възраждане", а от симпатизанти, дори от хора, които не са наши гласоподаватели", каза Костадинов пред Bulgaria ON AIR.

"Oсновната ни борба в тази кампания е да върнем отново мнението на хората и ролята на гражданската позиция в българската демокрация. Нито аз, нито Петър Волгин имаме нужда от представяне. Нашите позиции са ясни, платформата на "Възраждане" е ясна. Нашата битка в тази кандидатпрезидентска кампания е ясна. Неслучайно ние избрахме като надслов на нашата кампания мотото "Различният избор", защото всички останали основни кандидати в тази кампания говорят едни и същи неща, които сме слушали през годините назад във времето. Това са мантрите на прехода, които е крайно време да бъдат забравени - нещо повече - крайно време е да изпратим техните автори в политическа пенсия, а някои трябва да бъдат изпратени да изтърпяват своите наказания", категоричен бе лидерът на "Възраждане".

Той припомни и идеята за полупрезидентска република.

"Трябва българските граждани да приемат държавата като своя, а не като обект, от който да крадат и да грабят. Това е причината за ендемичната корупция в нашата политическа и обществена среда. Още преди 2-3 години казахме, че нашата представа е за полупрезидентска република и в нашата програма сме уточнили как и по какъв начин двете институции - президентство и парламент, могат да се контролират, без едната да надделява над другата. В момента България е парламентарна република, президентът има своите правомощия, но те са доста ограничени", подчерта гостът.

Според него в момента президентската институция е "изпразнена откъм съдържание".

"В момента имаме говорител на Радев, който на практика ще продължава неговите политики в президентството. От друга страна, сме наясно, че ако управляващите приемат закон, който е лош за държавата, президентът, в лицето на сегашния президент, няма да наложи вето. А президентът трябва да бъде коректив на управляващите и да задава тона за разговора с българското общество. Има много теми, по които трябва да се чуе не само мнението на политическите партии, но и на гражданите", добави Костадинов.

Той увери, че Волгин е независим и никога не е бил партиен член.

По думите на Костадинов основният им опонент е статуквото.

"В момента има няколко такива кандидати за изборите и аз не ги различавам. За мен те са еднакви. Разлика между Йотова и Гюров няма. Те се припокриват, говорят едни и същи неща. Трябва да се отървем от зависимостта си от ЕС, ние други зависимости нямаме", заяви той.